立院三讀修正文資法 增訂海委會為海域文資主管機關

立法院副院長江啟臣今日上午敲下議事槌，三讀通過「文化資產保存法第四條、第九十八條及第一百十二條條文修正案」。（劉信德攝）

〔記者羅國嘉／台北報導〕立法院院會今（9日）三讀通過「文化資產保存法第四條、第九十八條及第一百十二條條文修正案」，有鑑於組織改造，配合行政院農業委員會已升格為農業部，因此將原條文農委會修正為農業部。另新增海委會為海域之自然地景及自然紀念物主管機關。

農委會全面改列農業部

文化資產保存法第四條、第九十八條及第一百十二條條文修正案，明確釐清跨部會權責劃分。修正前因應行政院院農業委員會已升格為農業部，然該條文仍是農委會，未配合組改修正部會名稱，恐讓條文產生疑義，為避免相關爭議，將農委會修正為農業部。

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第四條三讀條文明定，確立中央主管機關為文化部，在地方為直轄市及縣市政府。另陸域和淡水水域的自然地景及自然紀念物，中央主管機關為農業部；海域之自然地景及自然紀念物，中央主管機關為海洋委員會（以下簡稱海委會）。

同時，前條所定各類別文化資產，得經審查後以系統性或複合性的形式指定或登錄；如涉及不同主管機關管轄者，其文化資產保存之策劃及共同事項處理，由文化部、農業部或海委會會同有關機關決定。

另外，第九十八條三讀條文明定，有關捐獻私有古蹟、歷史建築、國寶予政府，或是發現疑似考古遺址、具古物價值無主物、具自然紀念物，並即時通報處理，以及維護傳習文化資產具有績效、對闡揚文資保存有顯著貢獻、主動申請私有古物指定為國寶或重要古物者，主管機關皆得給予獎勵或補助，獎勵或補助辦法，修正由文化部、農業部及海委會分別定之。

第一百十二條三讀條文明定，有關施行細則，由文化部會同農業部、海委會定之。

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