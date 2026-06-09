自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

立院三讀修正文資法 增訂海委會為海域文資主管機關

2026/06/09 11:51

立法院副院長江啟臣今日上午敲下議事槌，三讀通過「文化資產保存法第四條、第九十八條及第一百十二條條文修正案」。（劉信德攝）立法院副院長江啟臣今日上午敲下議事槌，三讀通過「文化資產保存法第四條、第九十八條及第一百十二條條文修正案」。（劉信德攝）

〔記者羅國嘉／台北報導〕立法院院會今（9日）三讀通過「文化資產保存法第四條、第九十八條及第一百十二條條文修正案」，有鑑於組織改造，配合行政院農業委員會已升格為農業部，因此將原條文農委會修正為農業部。另新增海委會為海域之自然地景及自然紀念物主管機關。

農委會全面改列農業部

文化資產保存法第四條、第九十八條及第一百十二條條文修正案，明確釐清跨部會權責劃分。修正前因應行政院院農業委員會已升格為農業部，然該條文仍是農委會，未配合組改修正部會名稱，恐讓條文產生疑義，為避免相關爭議，將農委會修正為農業部。

第四條三讀條文明定，確立中央主管機關為文化部，在地方為直轄市及縣市政府。另陸域和淡水水域的自然地景及自然紀念物，中央主管機關為農業部；海域之自然地景及自然紀念物，中央主管機關為海洋委員會（以下簡稱海委會）。

同時，前條所定各類別文化資產，得經審查後以系統性或複合性的形式指定或登錄；如涉及不同主管機關管轄者，其文化資產保存之策劃及共同事項處理，由文化部、農業部或海委會會同有關機關決定。

另外，第九十八條三讀條文明定，有關捐獻私有古蹟、歷史建築、國寶予政府，或是發現疑似考古遺址、具古物價值無主物、具自然紀念物，並即時通報處理，以及維護傳習文化資產具有績效、對闡揚文資保存有顯著貢獻、主動申請私有古物指定為國寶或重要古物者，主管機關皆得給予獎勵或補助，獎勵或補助辦法，修正由文化部、農業部及海委會分別定之。

第一百十二條三讀條文明定，有關施行細則，由文化部會同農業部、海委會定之。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中