《新竹舊城遊樂園》繪本新書 6/14新竹老城區發表

《新竹舊城遊樂園》繪本新書6/14在新竹市長安街老城區發表。（記者洪美秀翻攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕社團法人台灣周益記文化遺產永續發展協會出版的《新竹舊城遊樂園》繪本，將在14日上午10點在新竹市長安街50號舊城區發表，且邀請繪本創作團隊、文本撰寫者及地方文化推廣工作者對談，分享繪本從田野訪談、地方故事轉譯到藝術創作歷程，也讓市民能認識新竹舊城的人文風景與生活記憶。

新竹市定古蹟周益記老宅，座落在新竹最早的北門街商業區，是竹市首件由私人自主申請指定為市定古蹟案例。古蹟指定後，產權人結合文化保存專業人士成立「社團法人台灣周益記文化遺產永續發展協會」，投入地方文化保存、舊城故事採集及文化教育推廣工作，且從2016年起，透過田野調查、口述訪談與故事轉譯，終於出版《新竹舊城遊樂園》繪本，以兒童視角詮釋舊城故事。

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繪本主角小達與小誠在暑假返回新竹阿嬤家，在家中「咕咕雞」帶領下穿梭在北門大街與周邊巷弄，展開充滿想像力的舊城探險。故事中，真實存在的歷史建築、巷弄空間與地方景點，化身為充滿童趣的遊樂設施與冒險場景，構築出一座融合歷史記憶與奇幻想像的「舊城遊樂園」。除主故事，繪本也收錄〈關於咕咕雞〉及〈周阿嬤的景點導覽〉等單元，介紹北門大街的生活文化與地方故事，期讓孩子透過閱讀建立對家鄉的認識與情感連結，並成為新竹鄉土教育的延伸教材。

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