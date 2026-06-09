自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

「Suí-ooh！」台南藝術節10月登場 藝術走進巷弄與日常

2026/06/09 17:37

2026台南藝術節以suí-ooh主題，今日在台南文化中心暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）2026台南藝術節以suí-ooh主題，今日在台南文化中心暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南藝術節將於10月2日至11月22日登場，今年以「suí-ooh 藝術條條通 閃閃花亮」為策展主軸，延續「台灣製造」、「國際串聯」、「城市主張」、「藝文一條通」及「教育共創」5大策展脈絡，邀集國內外藝術家齊聚台南，透過劇場、舞蹈、展覽、城市漫遊及跨域共創等形式，帶來超過50場展演與藝術行動，讓整座城市化身大型藝術現場。

台南藝術節將於10月推出50場展演遍布全城，邀民眾發現城市閃閃發亮時刻。（記者洪瑞琴攝）台南藝術節將於10月推出50場展演遍布全城，邀民眾發現城市閃閃發亮時刻。（記者洪瑞琴攝）

今（9）日宣傳會上，總策展人、雲門舞集舞蹈教室董事長温慧玟表示，「suí-ooh」取自台語中（媠喔／水喔）對美好事物的驚喜與讚嘆，希望不急著定義藝術是什麼，而是邀請民眾以最自然的方式與藝術相遇。或許是一場演出、一句台詞、一段旋律，都可能成為讓人驚呼「Suí-ooh！」的感動時刻。

「2026台南藝術節」結合跨界演出，呈現多元劇場與奇幻創作。（記者洪瑞琴攝）「2026台南藝術節」結合跨界演出，呈現多元劇場與奇幻創作。（記者洪瑞琴攝）

今年藝術節持續深化「城市主張」計畫，由藝術家吳子敬擔任策展人，邀請僻室、楊美英、明白實驗所、王彥臻、許哲彬與吳一四、楊子興及斜槓青年創作體等8組與台南關係深厚的藝術家參與。作品將散布於台南刑務所、321藝術聚落、開元排練場、西市場及錦源興等空間，透過展覽、聲音創作、散步導覽、駐地計畫及Podcast等多元形式，重新閱讀台南。

「僻室X在地實驗」展演「獸靈之詩：頭骨的召喚」獲得好評，將在台南藝術節演出第10場，票房已爆滿。（記者洪瑞琴攝）「僻室X在地實驗」展演「獸靈之詩：頭骨的召喚」獲得好評，將在台南藝術節演出第10場，票房已爆滿。（記者洪瑞琴攝）

此外，窮劇場與江之翠劇場合作的《感謝公主》，融合南管、梨園戲與當代劇場語彙；閱時《萬象園》則從已消失的台南景點「秋茂園」出發，串聯都市傳說與地方記憶。李清照私人劇團感傷動作派《歌仔寶玉講唱》以台語、唸歌與爵士歌仔戲重新詮釋《紅樓夢》；複象公場《回家》則透過偶戲與物件劇場展開奇幻旅程。

國際節目內容，香港鐵仕製作（TS Crew）與大阪剛左小組（contact Gonzo）共同創作的《搭橋 Bridging Bridge》，融合足球、舞蹈、打鬥與即興表演；來自墨西哥的劇場導演Anacarsis Ramos則帶來《我的母親與金錢》，邀請母親親自登台。

此外，做為台南文化中心42週年館慶壓軸節目，FOCASA《幾米男孩的100次勇敢》將由林懷民、幾米與FOCASA馬戲團聯手打造，融合馬戲、繪本與劇場元素，引領觀眾走進充滿勇氣與想像力的奇幻世界。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中