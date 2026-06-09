「Suí-ooh！」台南藝術節10月登場 藝術走進巷弄與日常

2026台南藝術節以suí-ooh主題，今日在台南文化中心暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南藝術節將於10月2日至11月22日登場，今年以「suí-ooh 藝術條條通 閃閃花亮」為策展主軸，延續「台灣製造」、「國際串聯」、「城市主張」、「藝文一條通」及「教育共創」5大策展脈絡，邀集國內外藝術家齊聚台南，透過劇場、舞蹈、展覽、城市漫遊及跨域共創等形式，帶來超過50場展演與藝術行動，讓整座城市化身大型藝術現場。

台南藝術節將於10月推出50場展演遍布全城，邀民眾發現城市閃閃發亮時刻。（記者洪瑞琴攝）

今（9）日宣傳會上，總策展人、雲門舞集舞蹈教室董事長温慧玟表示，「suí-ooh」取自台語中（媠喔／水喔）對美好事物的驚喜與讚嘆，希望不急著定義藝術是什麼，而是邀請民眾以最自然的方式與藝術相遇。或許是一場演出、一句台詞、一段旋律，都可能成為讓人驚呼「Suí-ooh！」的感動時刻。

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「2026台南藝術節」結合跨界演出，呈現多元劇場與奇幻創作。（記者洪瑞琴攝）

今年藝術節持續深化「城市主張」計畫，由藝術家吳子敬擔任策展人，邀請僻室、楊美英、明白實驗所、王彥臻、許哲彬與吳一四、楊子興及斜槓青年創作體等8組與台南關係深厚的藝術家參與。作品將散布於台南刑務所、321藝術聚落、開元排練場、西市場及錦源興等空間，透過展覽、聲音創作、散步導覽、駐地計畫及Podcast等多元形式，重新閱讀台南。

「僻室X在地實驗」展演「獸靈之詩：頭骨的召喚」獲得好評，將在台南藝術節演出第10場，票房已爆滿。（記者洪瑞琴攝）

此外，窮劇場與江之翠劇場合作的《感謝公主》，融合南管、梨園戲與當代劇場語彙；閱時《萬象園》則從已消失的台南景點「秋茂園」出發，串聯都市傳說與地方記憶。李清照私人劇團感傷動作派《歌仔寶玉講唱》以台語、唸歌與爵士歌仔戲重新詮釋《紅樓夢》；複象公場《回家》則透過偶戲與物件劇場展開奇幻旅程。

國際節目內容，香港鐵仕製作（TS Crew）與大阪剛左小組（contact Gonzo）共同創作的《搭橋 Bridging Bridge》，融合足球、舞蹈、打鬥與即興表演；來自墨西哥的劇場導演Anacarsis Ramos則帶來《我的母親與金錢》，邀請母親親自登台。

此外，做為台南文化中心42週年館慶壓軸節目，FOCASA《幾米男孩的100次勇敢》將由林懷民、幾米與FOCASA馬戲團聯手打造，融合馬戲、繪本與劇場元素，引領觀眾走進充滿勇氣與想像力的奇幻世界。

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