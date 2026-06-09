艾草香包、粽子造型抹茶豆沙酥 北投麗禧端午假期超應景

6月19至21日入住北投麗禧，可享純手工捏製、外型精巧可愛的「抹茶豆沙酥」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕連日暴雨讓人覺得全身似乎變得濕黏，想來個溫泉小旅行洗滌霉氣，北投麗禧溫泉酒店即日起推出「春夏微旅」1泊1食專案，6月19至21日的端午連假，館內將以充滿台灣味的節慶體驗款待房客，特別準備艾草香包與主廚手工製作的粽子造型「抹茶豆沙酥」做為迎賓禮，將傳統文化與旅宿度假結合，讓旅客在溫泉、美食與山林環繞中，感受濃濃端午氛圍。

北投麗禧特別為端午連假入住旅客，準備象徵平安與祝福的艾草香包。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧表示，端午節是重要的傳統節日，飯店特別為端午連假入住旅客，準備象徵平安與祝福的艾草香包，為旅程增添濃厚節慶氛圍，也傳遞對旅客的誠摯祝福。另呼應端午品粽習俗，凡於6月19日至21日端午連假期間入住，即可獲贈由甜點主廚李俊儀精心製作的手工粽子造型甜點「抹茶豆沙酥」。每顆「抹茶豆沙酥」皆採純手工捏製成形，細膩呈現小巧精緻的粽子外觀。外層選用日本宇治抹茶粉製成酥香餅皮，包裹綿密細緻的豆沙內餡，並拌入烘烤後香氣濃郁的松子，增添豐富層次與口感；最後以麵線巧妙取代粽繩綁結點綴，展現主廚的創意巧思與節慶趣味。入口時，香甜豆沙與淡雅抹茶香氣交織綻放，搭配客房內精選的3款高山茶品，更顯悠然雅趣。旅客可在溫泉、美食與山林景致環繞下，細細品味專屬端午佳節的愜意時光，感受北投麗禧所打造的節慶儀式感與溫暖款待。

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北投麗禧雅致山景客房擁有15坪舒適空間、私人陽台，讓房客享受幽靜度假時光。（北投麗禧溫泉酒店提供）

房客可免費使用挑高9米的露天風呂大眾湯，浸泡來自大磺嘴溫泉源頭的天然白磺泉。（北投麗禧溫泉酒店提供）

此外，北投麗禧溫泉酒店坐落於北投山林至高點，承接來自大磺嘴溫泉源頭的天然白磺泉，擁有綠意環繞的靜謐環境與舒適宜人的山林氣候。全館客房皆規畫15坪以上寬敞空間，並設有以溫潤觀音石打造的冷熱雙湯池，旅客可透過白磺泉與冷水池交替浸浴，舒緩身心。客房內亦配備私人景觀陽台，可遠眺山景綠意，沉浸於悠閒愜意的度假氛圍中。入住期間可免費使用露天風呂大眾湯，挑高9米的寬敞空間內設有不同溫度溫泉池、冷水池、烤箱及蒸氣室，並有舒適休憩區，提供飲品與新鮮水果，讓旅客盡情享受溫泉療癒時光。更多相關內容詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

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