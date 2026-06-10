老手藝要消失了？28歲年輕匠師現身 唐美雲當眾喊話

文化部政務次長王時思（左起）、引言人唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲、與談人財團法人台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢、國立台北藝術大學劇場設計系兼任助理教授暨劇場影像工作者王奕盛。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的「2026全國文化會議」第2場分區論壇今（9）日在華山文化創意產業園區展開，多位本土大師不約而同指出台灣傳統戲曲正面臨傳播媒體改變與觀眾流失的嚴峻考驗。「當代文化資產保存：記憶的守護與傳承」議題座談上，台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢指出，往常熱鬧的酬神演戲如今經常被卡拉OK取代，導致傳統戲曲從觀眾流失到傳承後繼無人，傳統戲曲必須被賦予新的時代意義，才有可能在現代社會裡繼續生存。

中華民國傳統匠師產業工會的28歲年輕匠師何宇迦在議題分享時說，他與許多第一線傳統匠師早已將傳承當做每日日常在執行。（文化部提供）

面對這場文資保存的生死存亡之戰，唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲也持平針砭指出，文化資產保存真正的意義是人，應該保存的是每一位藝師或匠師累積的生命經驗與文化記憶。她直言現今文化資產保存最大的危機不是損害而是消失，科技或許可以幫助保存物件，但文化如何被轉譯進而與當代產生新的連結，才是更重要的議題。唐美雲認為，「文化資產不是留住過去，而是創造未來，成為新的文化敘事及未來持續成長的文化力量」。

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中華民國傳統匠師產業工會的28歲年輕匠師何宇迦在議題分享時說，他與許多第一線傳統匠師早已將傳承當做每日日常在執行。（文化部提供）

令人動容的是，面對現場提問的28歲年輕匠師何宇迦，以及在傳統文化裡耕耘的年輕一代，唐美雲當眾感性喊話強調，「年輕人願意留下來就是好的事情」，期待大家在每個行業裡專心學習並守護傳承老師的記憶。劇場影像工作者王奕盛也以文化科技案例分享指出，無論科技如何進展，敘事跟情感才是最後的出口。文化部也期盼在AI浪潮席捲到進入新典範的過渡期間，確保台灣文化資產在未來世界持續被保存、擴散、記憶與傳承。

文化部表示，分區論壇尚有2場次，分別為6月12日在國立台南生活美學館、6月16日在臺中的文化部文化資產園區，將藉由各場次意見搜集在全國大會凝聚共識，為具體政策建議。台南、台中分區論壇開放報名中，實體參與外，所有場次均在文化部官方YouTube頻道提供現場直播（https://www.youtube.com/watch?v=7MIHY58rXsU）。

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