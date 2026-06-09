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黃仁勳強調3力對抗AI 楊双子14歲靠1招超越現實 華山論壇現場曝

2026/06/09 21:30

「2026全國文化會議」第2場分區論壇今（9）日在華山文化創意產業園區展開。（文化部提供）「2026全國文化會議」第2場分區論壇今（9）日在華山文化創意產業園區展開。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2026全國文化會議」第2場分區論壇今（9）日在華山文化創意產業園區展開，面對AI科技大浪席捲而來，現代人到底該如何保有獨特的存在價值？「文化進行式：兒少×青年文化參與」講題中，引言人《少年報導者》總監楊惠君特別引用科技巨頭黃仁勳的名言提醒社會大眾，在科技創造無窮想像的當代，人類的故事力、判斷力與創造力，才是真正可以保護人類智慧或面對未來的關鍵護城河。

「文化進行式：兒少×青年文化參與」引言人《少年報導者》總監楊惠君擔任（左起）、與談人阮劇團創辦人暨藝術總監汪兆謙、富邦文教基金會總幹事冷彬。（文化部提供）「文化進行式：兒少×青年文化參與」引言人《少年報導者》總監楊惠君擔任（左起）、與談人阮劇團創辦人暨藝術總監汪兆謙、富邦文教基金會總幹事冷彬。（文化部提供）

楊惠君以近日剛以《臺灣漫遊錄》獲得國際布克獎的楊双子，在《少年報導者》專題「我的14歲」中的經歷分享，當年楊双子雖處在破碎貧窮困窘的現實環境，但透過閱讀創造故事，進而超越現實的限制，讓他對於明天還有期待。這個故事讓孩子知道，閱讀文化可以從中獲得養分與想像。而處在面對AI、科技創造無窮想像的時代，楊惠君也引用黃仁勳的話提醒，「故事力、判斷力、創造力」才是真正可以保護人類智慧或面對未來的護城河。

青藝盟盟主余浩瑋（手持麥克風者）提出「藝術賦能中心」的概念。（文化部提供）青藝盟盟主余浩瑋（手持麥克風者）提出「藝術賦能中心」的概念。（文化部提供）

青藝盟盟主余浩瑋在現場討論時，則提出「藝術賦能中心」的概念，他認為，不只是讓孩子走進劇場或接觸文化活動，更要讓「文化與他的生命產生感覺」文化部政務次長王時思也坦言，當簡便快速的科技介入日常生活後，雖然大眾能更輕易接觸內容，卻也可能挑戰了獨立思考與核心價值的保護能力，凝聚共識提供政策綱領，才能確保台灣內容在未來世界持續被傳承與記憶。

文化部表示，分區論壇尚有2場次，分別為6月12日在國立台南生活美學館、6月16日在臺中的文化部文化資產園區，將藉由各場次意見搜集在全國大會凝聚共識，為具體政策建議。台南、台中分區論壇開放報名中，實體參與外，所有場次均在文化部官方YouTube頻道提供現場直播（https://www.youtube.com/watch?v=7MIHY58rXsU）。

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