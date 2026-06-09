假冒出版社誘騙點LINE！楊双子國際大獎IP遭殃 春山出版急籲檢舉

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣作家楊双子《臺灣漫遊錄》在國際舞台奪獎的超高熱度，如今竟然淪為不肖集團眼中的肥肉！春山出版社今（9）日傍晚緊急在官方臉書粉絲專頁發布嚴正聲明，指出有讀者告知網路上出現偽冒春山出版社名義的詐騙網站，正利用楊双子與《臺灣漫遊錄》等關鍵字進行不法釣魚。官方指出此舉已請教過律師協助，強調春山出版社並無相關配合，緊急呼籲社會大眾千萬不要點入來路不明的LINE連結。

春山出版社指出不肖集團看準《臺灣漫遊錄》奪得國際大獎的熱度，假冒出版社名義架設釣魚網站。（圖片擷取自春山出版社臉書）

近期台灣作家楊双子才剛以《臺灣漫遊錄》一書斬獲國際布克獎，成為全台熱搜焦點，未料不法集團立刻以此頂級IP架設精密的吸金陷阱，意圖誘騙關心文化出版的讀者加入通訊軟體。春山出版社在發現後迅速在臉書寫下「注意」呼籲，直言這個是詐騙，請大家不要輕易點入LINE連結，也請幫忙進行檢舉。

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目前該篇官方防詐快訊已在社群上快速擴散，春山出版社呼籲透過讀者與大眾的集體檢舉力道，在第一時間徹底封堵假冒文化名義的騙局。

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