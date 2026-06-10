號召空拍愛好者傳承記錄使命 第3屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件起跑

第3屆齊柏林飛閱台灣攝影獎徵件活動，即日起至8月11日止。（看見．齊柏林基金會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕第3屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件開跑了！這不只是一個攝影比賽，更是一場「尋找下一個齊柏林」的社會實踐。本屆徵件主題包含自然映像、人文紀實、影像故事3大類別，徵件期間即日起至8月11日23：59，看見．齊柏林基金會提醒有意參賽者務必提早提交參賽作品，避免網路或網站技術性問題導致無法參賽。

為延續導演齊柏林以鏡頭守護土地的初心，看見．齊柏林基金會攜手慈濟慈善事業基金會與中華電信，日前啟動第3屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件。齊柏林曾說：「台灣這片土地上發生過美好的、不美好的都應該被記錄下來，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」因此競賽規畫3大類別：聚焦大自然與生態地貌的「自然映像」；記錄聚落、交通與民俗的「人文紀實」；最具挑戰性的「影像故事」則要求針對同一主體或特定地點進行「連作攝影」，提交3至5張不同時期對照照片訴說時空變遷。所有入選作品均須提供原始檔（如RAW檔）與精準經緯度座標交叉備查。

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看見．齊柏林基金會董事齊廷洹（右3）、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文（左3）與評審團召集人李永適（右2），日前共同啟動第3屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件。（看見．齊柏林基金會提供）

主辦單位強調，真實的空拍具有無可取代的史料價值，能準確記錄土地變遷的歷程。本屆邀請跨足新聞、攝影及環境生態的專家組成大師級評審團隊，包括：《國家地理雜誌》中文版總編輯李永適、華梵大學攝影與VR設計系教授沈昭良、知名攝影藝術家周慶輝、春雷創意顧問副執行長邱銘源、作家劉克襄、台北電影獎卓越貢獻獎得主劉振祥、《國家地理雜誌》特約攝影師陳郁文，以及看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗，期盼透過多元犀利視角，評選出具當代意義的地景之作。

為了讓影像力量深植人心，看見．齊柏林基金會更與慈濟慈善事業基金會合作舉辦一系列免費巡迴講座與展覽。繼5月27日由《國家地理雜誌》總編輯李永適於宜蘭大學率先暖身開講後；6月28日台北場將由評審沈昭良教授接力，主講「朝向社會地景的攝影實踐」；7月19日台中場則由《國家地理雜誌》特約攝影師陳郁文解析「如何做好圖片故事」。第3屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」投稿時間為即日起至8月11日，正如齊導所言：「當你看見這片土地的美麗與哀愁，才能真正祝福她。」競賽規則、線上投件及講座報名詳詢「齊柏林飛閱台灣攝影獎」活動官網。

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