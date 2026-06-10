台灣VS.中國用語大不同！2026前3名生活詞 你還在說嗎

台灣與中國用語對照表。（本報製圖）

〔藝文頻道／綜合報導〕隨著網路媒體交流日益頻繁，短影片平台與社群流行語的快速傳播，許多民眾在日常生活中不知不覺接觸到大量中國詞彙，然而因為歷史發展、文化背景以及外來語引進模式的差異，兩國在同一個物品或概念的稱呼上，往往存在著同物不同名或同名不同物的現象。到底日常生活與工作職場上天天使用的字彙有哪些大不同？網上最新整理出來的5大領域關鍵用語對照表，其中生活詞彙接地氣、科技名詞軟件、以及網路流行語破防，高居台灣大眾日常最常借用的前3名，引發網友討論。對此，亦有旅遊專家提醒，出差或旅遊時多一分對詞彙差異的理解，就能少一分不必要的誤會。

在日常生活與飲食溝通方面，最常見的誤區就是口語習慣，例如台灣近年來常被無意識借用的中國生活詞彙「接地氣」，在台灣用語中其實是「親民／貼近在地」；而當形容事情「事有蹊蹺／有鬼」時，中國愛用的｢貓膩」也頻繁侵入社群；此外在台灣點一盤「馬鈴薯」，到了中國就得改叫｢土豆」；台灣人熟知的消暑水果「奇異果」，在該地則被稱為「獼猴桃」，就連中午點餐的「便當」，在中國更普遍被稱呼為「盒飯」。

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而在科技與3C領域的詞彙差異更為顯著，台灣多以字面意思直譯或採取系統化命名，如「軟體、硬體與隨身碟」，中國則普遍習慣使用「軟件、硬件以及U盤／優盤」，就連每天握在手中的「滑鼠」，到了中國也變成了「鼠標」。

交通與服務的用語同樣大相徑庭，台灣人搭乘的「捷運與公車」，在中國通常被稱為「地鐵與公交車」；若是受了點輕傷想去買「OK繃」，則必須詢問「創可貼｣。而近年來隨著社群媒體強力輸出，表達競爭激烈與壓力過大的「內卷」，以及選擇不奮鬥的「躺平」，都成為中國年輕世代廣泛引用的詞彙，而當遇到讓人震驚或情緒崩潰的事件時，台灣人習慣說「傻眼」，中國網友則愛用「破防」。

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