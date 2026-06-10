西班牙藝術家Eva Armisén基隆開展 大型戶外充氣雕塑亮相

西班牙藝術家Eva Armisen大型充氣雕塑作品《愛．基隆》在基隆藝術館外亮相。

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年適逢西班牙人登陸基隆和平島400週年，基隆成為台灣與世界接軌的重要港口，基隆市文化觀光局邀請知名的西班牙藝術家Eva Armisén來基隆舉辦大型個展「家：情感在基隆靠岸」，將於6月12日在基隆美術館開展，透過藝術文化讓民眾認識基隆的人文歷史。

西班牙藝術家Eva Armisen的作品充滿家的溫馨。（基隆市文化觀光局提供）

基隆市文化觀光局指出，400年前，西班牙人循著海洋航路來到基隆，400年後，來自西班牙的藝術創作者跨越海洋，在基隆靠岸展出，不僅是一場國際藝術交流，更是場跨越400歷史的文化對話。

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西班牙藝術家Eva Armisen的作品充滿家的溫馨。（基隆市文化觀光局提供）

文化局也量身打造了大型戶外充氣雕塑《愛．基隆》（Love．Keelung），已在基隆美術館戶外廣場亮相，成為展覽開幕前最吸睛的藝術作品之一。該作品以Eva Armisén筆下經典角色為主角，乘坐1艘名為「Keelung（基隆）」的小船，懷抱愛心緩緩駛向港灣，象徵這座城市400年來透過海洋與世界持續交流，也象徵愛與善意跨越文化與地域的連結力量。

西班牙藝術家Eva Armisen的作品充滿家的溫馨。（基隆市文化觀光局提供）

文觀局表示，「家：情感在基隆靠岸」是「基隆400」系列活動中最具國際特色的重要展覽之一，將展出多件繪畫、雕塑及沉浸式裝置作品，打造一座充滿情感交流與想像力的藝術空間，同時希望透過藝術，讓市民與來自各地的旅客重新認識基隆這座港灣城市的人文魅力與歷史深度。

除展覽內容外，展期間也規劃藝術家親自參與的工作坊、藝術家導覽、教育推廣活動及定時導覽等系列活動，讓觀眾透過多元方式深入認識藝術家的創作理念與作品故事。

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