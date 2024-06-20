【自由副刊．愛讀書】 《尋找陳篡地：1947遠方歸來的人》

《尋找陳篡地：1947遠方歸來的人》

張辰漁著，阿虎＆鹿青、莊岳燊編劇，阿鄉繪，前衛出版

張辰漁著，阿虎＆鹿青、莊岳燊編劇，阿鄉繪，前衛出版

二戰末期，奉命從高雄港前往南洋作戰的台灣日本貨船神靖丸號，在越南遭到美國海軍艦隊攻擊沉沒，船上五十九名醫師、八十名醫務助手、兩百名農業生產工員等，僅九十五人獲救。陳篡地醫生是生還者之一。歷史是無數小人物生命的彙總，《尋找陳篡地：1947遠方歸來的人》以真實歷史人物為故事主角，透過敘述其人生經驗，側照出大時代的動盪與戰亂。類影像的漫畫形式，主人翁人生的不同階段，在不同政權、戰爭狀況、意識形態、身分認同、生活環境的分裂與轉換，繪者利用不同的畫風與節奏，無對白章節，呈現面對死亡、飽經戰火四伏的危機，以及和妻小的生活互動，大時代的真實面貌須從小人物求生的選擇與犧牲處著眼，在悲歡離合之中的掙扎與奮鬥，顯影整個時代的傷痛。

（籬笆刃）

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