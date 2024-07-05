【藝術文化】布袋戲搖滾音樂劇家事修理會社 幽默反思完美家庭定義

《家事修理會社》將布袋戲結合搖滾音樂劇，切入當代議題玩出新「掌」戲。（義興閣掌中劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由義興閣掌中劇團推出的布袋戲搖滾音樂劇《家事修理會社》，不同於傳統戲曲的劇本結構，融合黑色喜劇基底、現代劇場導演手法與獨特的音樂風格切入當代議題，探討「家庭」定義與價值觀，透過虛幻的布袋戲偶玩出新「掌」戲。將在明（6日）於台灣戲曲中心小舞台連演兩場。

義興閣掌中劇團第4代傳人暨音樂設計王凱生表示：「自高中接觸熱音社後，便思考將搖滾樂帶上傳統布袋戲的舞台，為了讓每齣劇的音樂風格統一，每每推出新劇，便重新譜曲填詞。」此次，更為了新劇一口氣寫出6首原創歌曲，並將由他擔任主演與主唱。

請繼續往下閱讀...

劇情描述嚮往家庭美滿的吳好天，在婚禮當天成為「落跑新郎」，逃跑路上卻遇到鞏固家庭價值的神祕組織，吳好天便誤打誤撞一同展開保衛家庭正義的任務。過程中讓他思考完美家庭的定義。

王凱生說明，義興閣掌中劇團具備搖滾精神，不單是表面上的音樂風格，也不乏針對當代議題，提出反思，「家庭有各式各樣的面貌，人們對於『家庭』的傳統定義，是由基本的親屬組合，並以永久生活為目的而同居的一群人。但若一個家庭缺少了親屬關係，或者不符合所謂傳統定義上的家庭組成，那是否能成為一種『家』呢？」演出詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法