【藝術文化】兒童尋找自我的心靈旅程 等一下下再回家兒藝節開演

《等一下下再回家》融合童話元素，討論生死議題，希望撫平曾有過不安情緒的大小觀眾。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的「2024台北兒童藝術節」，其中一檔節目邀請僻室House Peace演出《等一下下再回家》，透過兒童視角描述尋找自我的心靈旅程，帶來一場劇場版的生命教育。於明（6日）後兩天在水源劇場演出。

《等一下下再回家》故事講述主角小寶出生時，母親難產過世，由是之故，爸爸從來沒對她說過生日快樂，讓小寶懷疑自己的存在價值。編劇陳弘洋表示，自己從小就思考「活著」的問題，「我很早就問自己，為什麼要活著？為什麼是我來到這個世界？也成為這部作品的開端，劇中主角小寶開啟了一段找尋自我的公路旅行。」作品融合童話元素，討論生死議題，希望撫平曾有過不安情緒的小朋友，「我想告訴他們，產生這些想法的時候不用害怕，也希望他們知道自己永遠都值得被愛。」

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導演吳子敬說明，在舞台上以極簡手法呈現了劇本裡的公路旅行，以4面台和3張椅子，加上燈光、音樂做場景變化。此外，還設計了1面台開放觀眾上台和演員互動，透過劇本提及的「獨自旅行」，希望讓觀眾學會與自己相處，「在獨處的過程中又長大了一點。」

本次演出版本，特別打造雙卡司飾演主角「小寶」，7月6日由兒童演員胖球飾演、7月7日則由成人演員馬雅飾演，帶來完全不同風格的演出。演出詳詢Opentix網站。

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