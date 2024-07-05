【家庭plus．柴米油鹽】奉獻也是種承擔

圖／張慰慈

文／張慰慈

圖／張慰慈

十多年前，我剛回國就職的是當時很負盛名的設計公司，又正逢畢業季公司招聘新人，因為老闆年輕又有才幹，吸引了不少剛畢業的青年來應徵，而老闆總希望我在複試的最後一個環節替他把關。

然後發現了一個怪現象，常會碰到一些來自名校，十分優秀但在傳統教育制度裡長大的孩子，對著擔任面試官的我一開口就說：「我希望能進來公司學習，一定會很努力，請給我一次機會。」這時我內心都為他惋惜，也深知這是填鴨式教育下造就的模範乖寶寶。

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這時，我總會忍不住問他：「所以你會付學費給公司嗎？還是你目前能貢獻什麼給公司？不然公司為什麼要付薪水，還要讓你來學習？」這一問常讓面前的青年啞口無言，然後我就會看到在面試區附近旁觀的老闆掩著嘴大笑地轉頭離開。

坦白說我對傳統華人家庭的教育方式，一直不敢苟同。這種過度謙卑帶來的表達方式，隨著社會進步，變成了一種陋習，不但阻擋了孩子真正樂觀進取的生活態度，從這裡也感受到華人世界舊觀念的冥頑不靈。

很多時候，關於學習這件事要做的第一步，其實是「開門」，把自己的門打開。但很多時候我們都錯把去敲世界的門當做重點，後來會發現到處碰壁，怎麼走都仍在狹窄的塔裡。因為撞到頭的其實是自己緊閉的心扉之門。若能把學習當成是每分每秒的事，處處都有良師與益友。

我帶過不小的團隊在商場上打仗，在觀察職場每個人的工作態度後發現，若只抱著學習態度的同仁，許多還跨不出象牙塔，也會表現出自私的那一面。因為任何一個珍惜學習的人，應該同時會在求教他人時，也思考自己可以對團隊做出的奉獻和承擔，絕不會只是思考自己的利益，也不會認為別人給予的幫助都是理所當然。一個光亮與溫暖的能量一定是相互奔赴而來，單方面的供給一定不會長久，這不是對價關係，而是一種慈悲與愛的流動。

我一直認為「奉獻」也是一種「承擔」的允諾表現。這打開自己大門最基本的方式，是渴求知識的人取經學習前應該要有的態度。佛弟子在求法的過程裡也是一樣的。

我回台灣時已經48歲，曾有一個機緣與一位外國朋友深入交往，他是位很喜歡東方傳統文化，住在瑞士的荷蘭籍紳士，他曾經非常疑惑地問我：「妳已經有過一次婚姻，現在孩子也這麼大了（正在上大學），而且妳馬上快要50歲了，為什麼妳的母親還要這樣干涉妳的生活方式（因為初回國我搬進父母家，母親還是立下很嚴格的門禁時間）？」當時的我只能苦笑並告訴他：「華人家庭的傳統父母其實沒有惡意，他們只是一直用上對下的方式想保護自己的孩子，這也是當世界之門大開時，我們的孩子有些銜接不上的原因。」

最近某名人的孩子不斷鬧出不小的社會新聞，實在值得為人父母的朋友深思，大家把所有時間都全力忙碌著想給孩子最好的物質生活時，想一想什麼才該是他們生命中最珍貴的禮物？

科技在進步，世界與台灣的距離一直不斷改變，請教會我們的孩子慈悲與智慧，唯有如此，才能讓善業流轉，希望和平能如花朵般綻放，帶給世界的芬芳因而不停擴散。

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