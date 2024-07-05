【家庭plus．微幸福案內】散步寫真王 每走一步幸福升級

用手機拍下散步時邂逅的一草一木，讓幸福升級。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

或許職業性格使然，我原本就愛放兩個小相機在包包裡，走到哪裡拍到哪裡，現在手機攝影機能強過相機，更是每天都拍上數十、上百張。

尤其散步時隨手拍的照片，常會拍到美妙有趣的奇景，或彷彿寫真集或圖鑑的照片，成為當天得意事，就算自封也好，成為散步寫真王，每走一步幸福升級！

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散步時可以拍攝各種自然風景，不僅當季花草蟲蝶惹人憐愛模樣，也有樹林織出紅黃綠變化，雲空也隨季節或攝影比例會有許多不同表情，例如日本秋天才有的羊雲、鱗雲等，算是報秋雲，或蘆葦、秋櫻（大波斯菊）等告秋草等，透過鏡頭的捕捉，蒐集了最豐富的季節感！

邊散步邊拍照，會發現每天看慣的情景，或覺得沒什麼的柴米油鹽日常，換個角度看就完全不同，許多朋友各有捕捉即將消逝的「生活」散步寫真主題，如老式理髮店、即將消失的老書店、碩果僅存的公共電話、纏滿電線的巷空（或許因為電線桿地下化即將消失）、都會裡攀藤滿滿的廢棄老屋、虔誠拜拜的苦命人、曬了一陽台的棉被與衣褲、各種形狀的深淺水井、野菜無人販賣站、慶典裡撈金魚水球或賣棉花糖等傳統攤販……

也有許多朋友有喜好的其他主題，例如兒童的歡笑、店家的看板貓或神社流浪野貓、牽狗的主人等，或有人專拍落單的手套或成堆的物品，如二手店裡擠滿的電扇或店門口的無主雨傘、空酒瓶等等。我則喜歡拍有錯字或珍奇的招牌、路標警語或稀少的姓氏門牌，如「小鳥遊」、「五百旗頭」（有位政治學者即此姓）等；也喜歡在雨天拍積水或水池、河水倒映的街景或田園景觀，也愛拍日正當中時的樹林或花卉，或是扭七歪八的巷弄坡道、餐廳廚房擺設整齊道具或餐具等，或拍穿著特異的路人乃至刻意搞怪的單車等等，拍別人的心思或許有點合法窺看的快感吧！

有的朋友喜歡拍有人在的場所，有的人則喜歡拍有人曾到此一遊的無人場所，如空地裡一副桌椅，想像曾有人在此喝茶或下棋；也有人喜歡拍被雪覆蓋的鞦韆、交通護欄，也有人愛拍塗鴉的牆壁，或生活百味雜陳的商店街域、有煙囪的老式錢湯等。成為散步寫真王，就會發現自己喜歡的跟別人非常不同，也知道原來日常裡有這麼多自己沒看到的事物呢！

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