【藝週末．國際藝聞】歐文．佩恩鏡頭下的20世紀文化名人錄

歐文．佩恩1947年作品〈柯比意〉。（© Condé Nast。笛洋美術館提供）

文／林昱晴

歐文．佩恩1951年作品〈奧黛麗．赫本〉。（© Condé Nast。笛洋美術館提供）

1946年，《時尚》（Vogue）雜誌藝術總監亞歷山大．利伯曼（Alexander Liberman）邀請歐文．佩恩（Irving Penn，1917-2009）拍攝一系列人物肖像，做為採訪報導的圖像素材。在二次世界大戰後的那個年代，為了逃離戰爭而來的歐洲藝術家和知識分子，豐富了紐約的文化生態。利伯曼本身也是移民，他對紐約這座城市以如此驚人的密度匯聚了眾多人才，具有非常真實的切身感受。他構思這一系列名人拍攝計畫的目的，在於希望為雜誌注入更多的藝術與文化素養，同時記錄那個如繁花盛綻的黃金歲月。

在潮流雜誌中，攝影主要被視為服裝穿搭與消費訊息交流的媒介，但佩恩以藝術家的眼光看待影像美學的獨特性，並以專業的創作觀點擴展了這一媒介的創造潛能。他總是以簡潔的背景與凝聚視線焦點的構圖來突顯主角的個人特質，擺脫了時尚攝影常見的華麗構圖。佩恩拍攝了藝術家達利、畢卡索、米羅、路易絲．布爾喬亞、建築師柯比意、女星奧黛麗．赫本、蘇菲亞．羅蘭……儼然構成了一部20世紀藝術與影視文化史的名人錄。舊金山笛洋美術館（de Young Museum）至7月21日舉辦歐文．佩恩攝影展，展出約175件涵蓋藝術家近70年創作生涯各個時期的影像作品。

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