【藝術文化】台北國際童書展聯合首屆台北城市書展 展期至7/8

書展首日，湧進親子排隊人潮。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕今年2月台北國際書展閉幕時，台北市出版商業同業公會理事長趙政岷喊出「一年不該只有一個書展」的理念，宣布將首辦「台北城市書展」，並首次與台灣出版公會全聯會舉辦的「台北國際童書展」合作，聯合書展於昨日在台北世貿一館開幕，近50家廠商與出版社、200個攤位，即日起至7月8日。雖然規模較台北國際書展稍小，但時值暑假，首日就湧現排隊人潮，買氣相當熱絡。

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷（前排左2）、文化部政務次長李靜慧（前排左3）、中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻（前排右2）等人，在台北城市書展及台北國際童書展的聯合書展開幕首日與多家出版商代表合影。（記者董柏廷攝）

文化部政務次長李靜慧在開幕典禮上致詞時表示，無論是面對消費者或展商型態的書展，對於推動閱讀都有相當大的幫助，展齡尚青的兩個書展也呈現台灣書展「比較複合」的書展特質，「最重要是讓作者能直接面對讀者。」此外，她說明文化部在出版事業的照顧方面持續推動相關事務，包括公共出借權、電子書借閱、圖書採購策略等，並預告：「近期將會有好消息公布。」

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趙政岷說明，除了辦理「台北出版學校」、「台北出版論壇」等，今年透過「台北城市書展」 期望帶動圖書產業，「讓作家與讀者之間可以產生互動，靠小朋友的閱讀力量，讓圖書產業有再多一次露臉的平台與機會。」

與台北國際書展相較，首屆台北城市書展除了城邦、大塊與聯經等大型出版社未參加，其餘約8成台灣出版社皆到場，包含讀書共和國、小魯文化、東方出版社、聯寶國際、風車圖書、三采文化、未來親子、時報出版、遠流出版、書林出版、青林出版、三民書局、信誼基金會、禾流文創、國語日報等。

趙政岷指出，書展定位是無版權交易，除作家講座沙龍直接面對讀者，各家出版社推出促銷活動，譬如禾流文創提供一個箱子（約裝30本書）裝到滿，只要1,999元；時報文化也祭出回頭書4本只要299元。

此外，更有線上預約（https://pse.is/662v45）的限量門票；或持門票入場，亦可做為等值購書券；18歲以下青少年及兒童可憑身分證或健保卡免費入場。

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