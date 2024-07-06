【藝術文化】首屆台北藝術週主題公布 In Bloom串聯城市與公眾

首屆台北藝術週主視覺以多重不同抽象圖形組成盛開的花朵，象徵台灣藝術的蓬勃生機與多元樣態「遍地開花」。（畫協提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）將於10月25至28日在台北世貿一館展出，配合展期，主辦中華民國畫廊協會特別自今年起首辦台北藝術週（TAIPEI ART WEEK），並於昨（5）日公布藝術週主題「In Bloom」，期待以「開放」為核心概念，讓10月的台北市充滿藝術活動，呈現「遍地開花」的效應。

畫協理事長陳菁螢表示，光是在台北市就有90多家經營當代藝術的畫廊，再加上近年公私立美術館興盛，亦標誌著當代藝術在台北的能量持續蓬勃發展，吸引愈來愈多企業的關注，「首屆台北藝術週試圖結合秋季台北時裝週、ART TAIPEI台北國際藝術博覽會等多樣藝文活動，並將城市的每一個角落化為藝術的舞台。」

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也可以說，其實畫協是企圖在「ART TAIPEI」的品牌之外，創新打造另一個新品牌「TAIPEI ART WEEK」。因此，首屆台北藝術週預計邀請台灣視覺藝術領域共同打造8大項目，包括畫廊串聯、城市展場、藝文響應、國際論壇、文化活動、館際聯盟、公共藝術、台北藝術週官方網站，期待將原有ART TAIPEI所帶來的國內外焦點與目光，串聯城市與公眾，於台北市畫廊與美術館集中的8個區域，全面啟動整個城市的藝術動能。

台灣的文化政策邁向「匯聚台流文化黑潮計畫」的目標，陳菁螢認為，「台灣的藝術能量過去30多年一直低調、安靜，很多事情僅限於圈內人知曉。但隨著世代交替，我們期許藉由TAIPEI ART WEEK，讓台灣的藝術與文化透過多元的創新和聯結，讓國際看到台灣熱絡的藝術市場。」在這個全球化與在地化交織的時代，讓台灣與世界共鳴。

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