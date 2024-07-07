2024台北藝術節親愛的帕索里尼 蒂妲．史雲頓致敬義大利名導

蒂妲．史雲頓穿著電影《馬太福音》中希律底一角的服裝進行藝術表演。（Ruediger Glatz攝，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的2024台北藝術節，邀請英國知名演員蒂妲．史雲頓（Tilda Swinton）與時尚歷史學家奧利維耶．薩亞（Olivier Saillard）合作推出的作品《親愛的帕索里尼》（Embodying Pasolini），將於8月23至25日演出。結合電影、時尚、行為藝術的作品除了致敬義大利電影導演帕索里尼，蒂妲．史雲頓將穿上已故知名劇服設計師達尼羅．多納蒂（Danilo Donati）設計的服裝進行展演。

蒂妲．史雲頓佩戴電影《一千零一夜》的頭飾，透過特殊的肢體動作展示戲服的另一種樣貌。（Ruediger Glatz攝，北藝中心提供）

奧利維耶．薩亞表示：「劇服是服裝的極致，每一件衣服只為了一部電影而生。但我們的想法是分析電影結束後，服裝還能夠提供什麼、不能提供什麼。」

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《親愛的帕索里尼》選出帕索里尼電影中出現過的約30件服裝做為作品主題，包括《伊底帕斯王》、《一千零一夜》、《馬太福音》、《十日談》、《坎特伯雷故事集》、《索多瑪的120天》等經典作品，在透過蒂妲．史雲頓以及奧利維耶．薩亞所設計的抽象動作與戲劇性展演，重新賦予它們靈魂。整齣表演沒有劇情、也沒有事件，服裝從演員的身體抽離，成為主角，而蒂妲．史雲頓將成為完美的載體，隱藏在布料後面，以特殊的肢體語言揭示服裝的另一面。

《親愛的帕索里尼》在義大利、法國、希臘引起熱烈迴響，今次首度跨出歐洲，於北藝中心展開亞洲首演，將於7月17日開放北藝會員預購、7月24日全面啟售。詳詢北藝中心官網與臉書粉絲專頁。

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