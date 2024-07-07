【家庭plus．徵文大拼盤】市場不塑之客 歡迎加入

圖／陳佳蕙

傳統市場塑膠袋滿天飛，減塑從市場採買實踐，少用一個是一個，地球感謝你……

圖／陳佳蕙

〈行動愛地球1〉塑膠袋分門別類 重複使用

文／宋奇勳（新北市）

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老媽在市場裡小有名氣，倒不是因為出手闊綽或辣手殺價，而是當其他婆媽仍舊貪小便宜，頻頻向攤販額外索取幾個塑膠袋時，老媽早已奉行「不塑」主義。

老媽的不塑主義其實並不激進，就是避免再拿新塑膠袋而已。家裡那疊摺得整齊的塑膠袋，少說也用了一年半載。老媽再利用的塑膠袋有三種：透明無耳的塑膠袋裝木耳、海帶捲，防止滲水；白色有耳的薄塑膠袋裝萵苣、地瓜葉，方便拎提；經典紅白相間的厚塑膠袋裝蘋果、馬鈴薯，防止破裂。

除了再利用的塑膠袋，也少不了攜帶裝豆腐的保鮮盒、扛南瓜的再生購物袋，以及驢子似的菜籃車。至於再也用不著的水果網套與紅提繩，老媽則會細心清潔整理，送還常光顧的攤商。也難怪每每上市場，總能看見小販對老媽說：「只有算妳特別便宜。」

我曾好奇老媽是否覺得麻煩，上個市場總得準備這麼多。「習慣了，」老媽沒停下整理塑膠袋的手，接著說：「我麻煩點，給地球與後代子孫行個方便。」

〈行動愛地球2〉用過再利用 限塑終身貫徹

文／小可（台北市）

曾經看過兩則報導：其一，人類大量丟棄塑膠袋，被深海生物吸收，經過食物鏈，科學家在魚體內發現塑膠微粒；其二，根據報導，肺癌連續19年占台灣十大癌症死亡率首位，肺癌發生率男性持平，女性上升，整體亦逐年上升，且罹患肺癌的九成女性不抽菸，目前知道成因與空氣汙染、二手菸、家族史相關。

居住文山區，在木柵焚化爐的籠罩下，想到得用自己的肺當空氣清淨機，就頭皮發麻。因此當我得知政府預計明年將限塑政策推廣到市場，我舉雙手贊成。

為了垃圾減量，降低汙染，減少罹癌風險，我已自力救濟多年。除了節能減碳，少買少丟外，更是認真減塑：到市場購物時隨身攜帶環保袋與保鮮盒。能用一個塑膠袋裝物品，絕不用兩個。用過的塑膠袋洗淨、晾乾後重複利用，或是送給不嫌棄的菜販。使用多次已陳舊或油膩難清洗的塑膠袋則用來裝廚餘。

地球是我們的家，為了留給子孫潔淨環境，塑膠袋省著用，將成為我終身貫徹的行為。

〈行動愛地球3〉對的事 就是要堅持

文／天嵐（台中市）

國小畢業的母親自從加入環保志工的行列，不只垃圾分類確實到位，煮菜奉行零廚餘，連上傳統市場買菜也自備塑膠袋。

廚房掛有四只袋子，分別為海鮮類、肉類、蔬菜與水果，上市場前要買的食材已記在腦海，該拿幾個塑膠袋從不出錯，推著菜籃車買菜去，回到家處理完食材，接著清洗用過的塑膠袋，掛在院子晾乾，兩面完全乾透，放進各自的袋子中。她說：「每天少用兩個塑膠袋，一年可以減少七百個塑膠袋，我們這一排六戶，就有四千二百多個，不要小看我的這些動作，經年累月下來，是很可觀的。」

母親嗜喝咖啡，每天都要來上一杯，到小七買杯咖啡，配上一片黑巧克力是她的生活情趣，自備杯子折5元最得她老人家意，只要能為地球多做一點好事，她是樂此不疲的。

她知道在傳統市場要改變長久以來的習慣很不容易，但她說：「習慣以前就是不習慣，以前我上班騎摩托車根本不戴安全帽，現在誰敢不戴帽上路，對的事就是要堅持！」

〈行動愛地球4〉自備保鮮袋 店家也開心

文／李靜怡（新北市）

我和孩子是重度海洋控，不管春夏秋冬、刮風還是盛夏烈陽，一放假就是往海邊跑，看著各式塑膠製品帶給海洋的汙染，我就思考著可以為環保做些什麼。

身為每天要到菜市場報到的煮婦，有三大必備法寶：「保鮮袋、推車、愉快的心情。」我有各式各樣大小的保鮮袋，可按照蔬果類、肉品、海鮮、雞蛋等品項做分裝，保鮮袋輕薄不占空間，好收納，易於清洗可重複使用。

老闆還會半買半相送蔥或薑做為鼓勵、或是結帳給折扣、去尾數……就是這股濃濃人情味，讓我有種賺到的感覺，也愈來愈有動力實踐環保宣言。

剛開始會有點不習慣，但隨著時間一久，口號變成行為，漸漸也成了反射性動作，一天減少5個，一個月就能累積至150個，挺驚人的數字。

美美地上菜場採買，再用推車輕輕鬆鬆打道回府，又能為地球盡一份心力，何樂不為？現在我都跟孩子說：愛地球，就從當「不塑之客」開始做起。

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