【自由副刊．夏日歌單】 李桐豪／Easy

◎李桐豪

◎李桐豪

突然單身,有那種整個週末泡在酒精裡,星期天中午宿醉醒來的時刻。也有落單週六夜,躺在床上滑手機滑到睡著,隔日醒來,清晨五點整,看手錶睡眠檢測,睡眠八小時二分,深度一小時三十分,睡眠品質87%。

回籠覺睡不著,不如趁天剛亮的時候,騎單車去晨泳。三、五首歌抵達目的地,整個城市還在賴床,游泳池空蕩蕩的,一個人能享受一整個水道。聽著Lionel Richie的〈Easy〉,悠哉地游著,後來,隔壁水道來了一個年輕人,一跳水捲起千層浪,蝶仰蛙捷,裸之美海神划手踢水,都能掀起懾人心魄的海嘯。

請繼續往下閱讀...

絕望往往是比較出來的,一個人慢慢地游著是悠哉,然而一個人的悠哉和身旁青年人的敏捷比著,就是憨慢。

人到中年,做什麼都慢,游泳游得慢,失戀恢復也慢。

年輕人的失戀像是一場重感冒,燒退了,發了汗就沒事了,中年人失戀好容易就惡化成肺炎,倦怠、焦慮、虛弱、胸痛、呼吸困難,簡直去掉了半條命。年輕人心碎,換一個眉眼相似的對象,恨恨地做幾場愛就好了。中年人上交友軟體,手機上每個顯示和自己相距五公尺的年輕人,內心的距離根本是五百公里。

愛情的人肉市場,年輕是資本,中年人手中沒有多少本錢,不計較短期缺失,收斂情緒,長期持有,經營一段情感如定期定額買ETF,方是明哲保身之道。像小說家那樣認賠殺出,天天盯著交友軟體,殺進殺出做當沖,代價太大,畢竟一顆心再怎麼老,長繭,也是肉做的,被踩了,會痛,會掉眼淚。

然而中年人老了也不是全無好處,高血壓、脂肪肝、攝護腺肥大、老花……林林總總的毛病多增加一樁失戀,想想也不算什麼,中年人始終知道怎麼和慢性病相處,「Know it sounds funny. But I just can’t stand the pain. Girl, I’m leaving you tomorrow. Seems to me girl, You know I’ve done all I can. You see I begged, stole and I borrowed! Ooh, that’s why I am easy, I’m easy like Sunday morning.」被比下去就被比下去了,在老歌中把自己鬆綁開來,一圈一圈地游,一天一天地游,傷心欲絕的人會有一天發現自己一邊游泳,一邊在心裡哼著歌。

年輕的那一次失戀活下來了,這一次也死不了。

四十歲前為了淫蕩的人純情,其後只能為純情的人淫蕩。

因為本錢少,中年人的痛苦要花在刀口上,心碎和勃起不能再留給那些不知所謂的人,若真的沒有下一個對象出現,拿來寫作還能換幾個錢。●

■【夏日歌單】隔週週一見刊。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法