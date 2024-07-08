【自由副刊】 Ashan／林榮三文學獎我最愛……〈養一條狗叫荒荒〉

（第十九屆新詩獎佳作．吳浩瑋）

◎Ashan

「我們喜歡荒荒，不需要荒荒喜歡我們」，是此詩其中一句，也是作者在得獎感言所寫的一句。

偏愛畫畫的我，在一邊喜愛一邊懷疑的路上，常會想到這首詩。偶爾把裡頭的荒荒替換成畫畫自我提醒――「我們喜歡畫畫，不需要畫畫喜歡我們」。想要像荒荒喜歡風卻不需要風喜歡牠一樣地喜愛畫畫。私以為任何形式的創作也都能這樣想。

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也會想像，不畫畫以後，能否如同詩裡所寫，畫在生活中？像詩不用非得是字，畫也不用非得是圖。

如果不畫畫以後還是有很多事物要放棄，如果能不那麼糾結於繼續和放棄二選一，如果放棄也是一種繼續：我也想被不畫的那些畫擁護著。●

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