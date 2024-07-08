【自由副刊．愛讀書】 《我的不是我的》

《我的不是我的》

吳億偉著，時報出版

吳億偉著，時報出版

獲德國海德堡大學跨文化研究所暨漢學系博士學位後，吳億偉（1978-）推出散文集《我的不是我的》，收錄前作《機車生活》（2014）之後十年歲月，透過與友人四封通信做為分輯開場，談論「時間」、「身體」、「空間」、「聲音」等主題。全書從自願結束公費生身分開始，彷彿〈未擇之路〉經典命題，選定所要道途後，關乎原生家庭羈絆，擺渡至中年的身體，借來的許多地球上的房間，如何說一種「他者的語言」等議題便紛紛而至。一雙眼睛，同時凝視著「異地」與廁身其間逐漸變化的自己；且又任記憶將成長途中所歷青春期或世紀末，與當下並置，終於能（以文字形式）說出的，並非「長恨此身非我有」的惆悵傷感，反而，作者以入世樸實的聲腔，隔著一點剛剛好的距離，說明那種種「非我所有」之事與物――畢竟，宇宙偌大，誰非過客？（yuki hsu）

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