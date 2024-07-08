【家庭plus．親子會客室】不把擔心背在身上

不把擔心背在身上

文／曾維瑜

兒子說，從綠島回台北的那個晚上，爺爺奶奶頻頻地打電話確定他的行蹤，爸爸知道他在開車，所以沒打電話，但詢問的訊息也沒斷過。

回想那個晚上，我應該以為兒子還要一天才要回來，於是正常作息，在睡前聽著音樂、看書，不一會兒就睡了。但即使我沒記錯兒子回來的時間，我應該也是正常作息，看一會兒書，就正常就寢了。

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真的不擔心嗎？我問自己。

兒子的綠島之行，從西部出發，然後從東部回來，回程在夜裡開車，「好幾段路黑漆漆一片，既沒車也沒路燈，」回來後兒子這樣說，「累得要命，跟同學兩個人輪流開車。」

我淡定地聽著，心想，如果我事前知道這些細節，那個晚上，我會不會也電話跟簡訊不斷，坐立難安，無法入睡？

我想應該不會，因為我已經決定不擔心了，擔心還是存在的，當媽媽的怎麼可能不擔心兒子。但我已經教養孩子十多年，該怎麼注意安全、怎麼預防意外，所以現在我把擔心像個背袋一樣卸下，放在一旁，看著它，只是不背負在身上了。

擔心永遠都會在，始終是個甜蜜的負荷，但也許從某個瞬間起，我們做父母的可以基於信任，信任自己對孩子的教養，信任孩子這些日子的成長，選擇卸下負荷，讓孩子背負自己對自己的責任。

「你可以分辨媽媽和爺爺、奶奶、爸爸的行為之間的差別嗎？」我問兒子。「信任啊，妳信任我會讓自己平安回來。」兒子說。

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