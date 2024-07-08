【家庭plus．生活停看聽】菜英文也能翻身

菜英文也能翻身

文／巴納比

當初決定成為全職媽媽，接送孩子去幼兒園空檔時間真的有點無聊，找工作也碰到困難。於是，我決定好好利用這段時光，重新學習過去最不喜歡的英文。

我開始看英文電影、聽英文歌，甚至報名參加英檢考試，讓自己跟朋友都有點嚇到。他們都不敢置信我是那個高中英文被當三年的女人。

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最誇張的是，我竟開始報名大學選修英文課。跟一群年輕妹子坐在一起拿著筆記本學英文，看著那些學生在課堂滑手機的樣子，我卻振筆疾書，只能說學習的不二法門就是「有心」──有心想學，幾歲都不晚。

這段時間不僅讓我的英文水平飛速提升，也讓我交到了來自不同領域的朋友。最令人意外的是，這整個過程填補了生活的空虛，同時也讓我找到了自信，原來我是可以跟別人用英文溝通的。

現在學習英文已經成為我不可或缺的生活之一，我喜歡這樣有自信、有目標的自己，背起書包拿起水杯，坐公車往學校的路上，是我最踏實的小確幸。「學海無涯，勤進自通」，不一定要有多淵博的學術能力，每一分的努力，都值得美好的回饋。

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