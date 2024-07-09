【藝術文化】故宮暑假強檔「皇帝的移動花園」 康熙乾隆視角賞宮廷奇花異草

塞外菊花是什麼顏色？清錢維城〈畫四景花卉〉中，看到的是藍菊。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮北院暑假強檔特展「皇帝的移動花園」，以清代宮廷花卉畫為主題，搭配植物標本及花卉照片，呈現17、18世紀的清宮花園。連同親子旗艦活動「故宮童樂節」，也以夏日花園為題，於昨日開幕記者會上，邀請幼兒園小朋友一同欣賞萬花筒劇團的演出，結果，也是「植物」的故宮吉祥物小翠，一現身就吸引全場目光，可愛的模樣，讓小朋友們都忍不住趨前擁抱。

國寶《清畫院畫十二月月令圖》在挑高空間展出。（記者凌美雪攝）

故宮院長蕭宗煌表示，近年故宮重視兒童及青少年族群，策展方向也有所調整，在嚴肅的學術研究裡，嘗試找到更親切多元的角度，帶領民眾探索故宮藏品的意涵。「皇帝的移動花園」特展即以故宮豐富的清代宮廷花卉畫為主題，深入探討當時如何蒐集、建立植物物種資訊，以及留下相關文字和圖像的過程。

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皇帝將北方花卉移植至紫禁城和承德避暑山莊，如內蒙古敖漢旗產的千葉蓮，都成為宮廷畫師描繪的主題。（記者凌美雪攝）

由於院藏書畫中的花卉原產地橫跨溫帶、副熱帶和熱帶，反映中西方文化、藝術與科學交流的多重面向，此次特展特別委請台大植物標本館、農業部林業試驗所的學者專家們，透過科學的角度協助推測畫中的植物物種，並提供標本和花卉照片充實展覽內容，從藝術、歷史、植物學、生態學跨領域的視野，展現四季花卉的魅力。

小朋友們見到故宮吉祥物小翠不僅熱烈歡迎，更忍不住想親近擁抱。（記者凌美雪攝）

策展人故宮書畫文獻處助理研究員蘇雅芬表示，清代宮廷花卉畫，不僅是移植花卉的視覺紀錄，更是可以隨時開展或懸掛欣賞的「移動花園」。展覽聚焦於喜歡觀察動植物的康熙皇帝，以及熱愛題詠作詩的乾隆皇帝，探索畫家如何根據皇帝的喜好和需求，創作出繽紛多彩的宮廷花卉畫。

此次展出54組件畫作與冊頁，依序區分為「歲時安樂」、「塞外考察」、「花譜考據」、「移根禁苑」、「曇花一現」等主題，可見宮廷畫家描繪的對象不限於江南花卉，還包括高海拔的野生植物，甚至遠從西方引進的洋花。

亮點作品首推國寶《清畫院畫十二月月令圖》，是於乾隆年間以農曆12個月分為主題，細膩刻劃園林中的理想生活。此次選展2月、4月、6月、9月、12月，涵蓋春夏秋冬四季，畫中按照時序盛開的花卉，象徵風調雨順、天下太平，反映皇帝心中的理想花園。

有趣的展間則推「塞外考察」，可見康熙皇帝前往塞外途中，常讓詞臣留意路邊的動植物，並解說其習性和用途，如金蓮花、金絲桃、野罌粟、翠雀、野菊等，也成為清宮花卉畫的新題材，收錄於康熙朝所編纂的《廣群芳譜》，類似現代的花卉百科全書，更是乾隆皇帝詠花賦詩的重要參考書。

而在「曇花一現」展間，則可見宮廷畫家余省於乾隆22年（1757）奉旨所作的《海西集卉》，描繪由耶穌會傳教士湯執中引進，在歐洲庭園常見的8種花卉品種，用以裝飾乾隆皇帝在圓明園修建的西洋樓花園，但因傳教士逝世後未見其他在宮廷培育繁衍的紀錄，因此《海西集卉》成為「曇花一現」的珍貴見證。

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