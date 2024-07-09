【藝術文化】新美館「體育課」 拆解體育與藝術的日常時刻

楊季涓，〈只是玩一場遊戲〉，陶瓷雕塑、色粉、釉下彩、鋼繩、銅鍊、不鏽鋼、白蠟木、動力設備，2024。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕呼應即將展開的巴黎奧運盛事，新北市美術館推出「體育課 In Terms of Sport」展，由策展人鄒婷邀請來自日本、德國、巴西、印度、美國、南非和台灣的8組藝術家，以體育生活為題創作，開啟不同想像，從具體的體育用品、奧運獎盃、運動員檔案為切入點，延伸至攝影、動態影像、機械動力、空間與聲音裝置等藝術作品，展現體育活動中的藝術精神。即日起至11月17日在新美館藝術街坊展出。

鄒婷表示，展覽從藝術出發，以「運動」為題，融合設計、建築、裝置等藝術元素，期望民眾以藝術的角度，理解運動這件事，「『體育課』展出的不只是登上體壇的國家代表隊如張興賢的故事，也可以是發生在任何一個角落的『運動時刻』。」

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其中，台灣藝術家羅智信以新作〈看我舞動〉表現群舞或需要透過多名球員聯動的運動，將人體中貼近球體的部位如眼球、乳房和睪丸等，製作成動力機械裝置，呈現出在運動場或舞池中舞動到支離破碎的人群狀態；楊季涓新作〈只是玩一場遊戲〉，以旋轉的動力設備懸吊陶瓷風鈴，表現運動時無法控制的心跳，以及激烈運動後受到的身體挫傷與心理不安的狀態，帶出個人與運動之間的關係。展覽詳詢新美館官網。

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