【自由副刊．在我們的時代，我書寫 － 9之3】 連明偉／金蘋果的歸還

圖◎達姆

◎連明偉 圖◎達姆

我的心中種了一棵金蘋果樹。時代快步向前，已經不再輕易允諾回頭，讀不完的書，趕不上的科技，吸收不完的新知，追不完的電影戲劇，各種文學、藝術與知識的涉獵吸收，往往初戀隨即分手，鎮日演練告別。日子彷彿過成了拾遺，倒反著走，疊加著看，此身雖在堪驚，逐漸將豐腴削為骨幹。

擺盪於頹喪與理性，耐著性子告訴自己，徐徐走路，好好生活，相信自我建構的真相與幻象，文學之鉤沉，成為凝視自己與面對社會的方式。極權文攻武嚇，通膨飛漲，文字失效，日子大大不易，文學自然位列米飯、蔬果與雞蛋之後。寫與不寫，不再久久存放心中，蟄伏無語如此簡單。每當出版社詢問下一本書，難免虛心，年少的奮筆疾書，不過預言此後的路，布滿憤懣、筆誤與疾病。

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必須釐清悲觀，才能捍衛不至悲觀的可能，這樣的思考，絕非似是而非的詭辯。

所以，為何還寫呢？

該問的是，為何這個時代總是不斷脅迫我們，要去拒絕或是輕視一個人的心之所向？我們竟得一再辯護、捍衛乃至動用一切精力說服他人，自己的有愧無愧，有用無用，以及資本主義運作下的存活苟活。如此檢驗，一如年度健檢居安思危，只是次數過於頻繁，實在令人疲憊。若認真較勁，討論書寫、故事、文學在現代社會的意義，歷年的精采論述汗牛充棟，只是此刻，文學對我的價值不在展開說服，不在曲高和寡，不在引經據典，不在形式內容的突破，不在早年念茲在茲自我肯定，而是思考如何探入核心，賦予活著之可能意義；或在游移迷惘的時刻，想起前人在浩瀚文學中的橫眉、熱腸與精神光影。自我的困境，看似自我，其實早有眾多文本祭獻為證，行過不知盡頭的路途。

為時代挺身，為正義發聲，因懦弱沉默，因罪惡消融，為一己或整個群體堂堂付出或怯怯退縮，我告誡自己，以不帶窺視癖的眼光探看，美與惡，沉淪與奮發，委靡與決絕，看向文學，看向精神世界構成的文學史，目睹個人、族群與國家交融演繹。線性前方，我們亦將成為後代爬梳的另一觀看視野，成為歷史。是以，我們所要交付的未來，永遠只能以自我的經歷，隱忍的傷痕，做為個體反映時代的向度、楷模或反例。典範招惹畏懼，啟蒙啟人疑竇，必須承認，進步之反面有時是我衡量物事的指標，我想知道來到最後，那可被辨識的殘餘、空無或留存，究竟會是什麼。即使這樣的思考，很多時候是以摧毀做為賭注。

意志的留存，可以是天使，亦能成為鬼魅。

如今，文學的崇高性仍在，卻已逐漸被貶至邊陲地帶，成為貧賤貴族，一如太宰治所言：「我是個崇奉真理和愛情的乞丐。」恰恰因為邊緣，再三落難，提早觸及書寫內核。文學不再高居廟堂，不再是文人雅士精英特權，時刻送出開放式邀約，不予限制，廣納各個年歲的閱聽者，容許輕易進入，隨意退出，可以是短暫的參與、賞玩與同盟，亦是長期的學習、思考與潤澤，閱聽者不須擔負重責大任，轉身離去亦無愧疚。

這一切，使得文學可被體現的範疇不斷擴大。

或者該說，這個世代積極產生各種文學與生活相互浸濡的抒情形式。我們嘗試以不同的動態跨越、藝術交混、談詩論藝咖啡品茗時空，擴展體驗文學之可能，例如文學劇場、文學改編影視、文學在地走讀、文學音樂會、文學有聲書、文學與攝影、詩歌朗讀、擷取文學作品做為物品廣告，以及大小書展分享會等。多種喚起文學感受的模糊概念，因其新穎，或其魅影，確實能夠提供慰藉，同時指引一條珍貴的入門路徑。

然而，無妨重新思考這些文學溢出的紅利，究竟在哪些層面，再次形塑新的經驗，正正當當消費了文學（並非諷刺，一如花錢買書的正當性）。是否足以將當下的體驗，再次溢流進入專注的閱讀，臻至一種澎湃至高的孤獨與鬧熱。抑或嘗試推廣的互動，可能無意間蠶食文學，滿足企盼的假象，掩飾批判的意圖，甚至自欺欺人，一如誤認顏色即是物體本身的性質，而非光的彰顯。

別誤會，這並非否定，而是藉由重新審視予以釐清。

因其輕易介入，容易造成誤解。發表之輕易，得獎之輕易，出書之輕易，名聲取得之輕易，這些輕易在推廣文學的過程中，替整個社會營造人文藝術欣欣向榮的可疑或可信景象，具有受到高度肯定的「結果率」，適宜宣導，以及當做深化文學之基石。實際上，文學之不易，內隱的嚴肅性，或透過諷刺、戲謔與荒謬意圖造就的顛反，含金鑲銀之質地，仍然熠熠生輝不容質疑。只是更加深入的理解，必然存在一定門檻，不然便是看熱鬧（我時常以為自己是在看門道，不過是在看熱鬧，失之淺薄，卻也不致危害）。並非劃分界線，區別異己，單純想要指陳，不論閱讀或是創作，文學必然帶有艱澀、悖德與金剛怒目的一面，並非時刻討喜。

若以現代眼光檢視，確實得接受文學的內分泌失調，我是指，部分功能之分流、轉移與除役，例如說故事的本領，戲劇性的激情迸發，以及想像力帶來的精神大麻短暫愉悅等。然而，關於那不曾被抹滅的內在意義，同人性、族群、社會、命運與歷史相互纏繞之特性，仍是難以撼動，盤根錯節展開護衛，甚至可說是一種便捷深刻的輸入產出。以盧卡奇的看法，現實主義小說對於現實的處理，可以超越表象，藉由社會的互動審視，明白自身的相對處境。或者挪用鏡像理論，文學可用來界定自我，甚至將自我當成另一他者重新看待。或者透過文學或抒情或嚴肅的力量，成為改變現實的推手。

整體而言，閱讀與書寫，需要動用的物質成本極低，可被創造的精神資產，卻可能遠遠超乎預期，足以改變當代及其後。當然，此種經濟考量反饋思考，確實是一種制約。文學這一項看似古老的文字傳統技藝，內存的精神不可能被淘汰，更新替換的，合該是搭配文學而展開的種種演繹載體。

可以說，我對於文學並不悲觀，但是對於文學衍生的大小活動與密切互動，包含書籍的銷量、書店的營運、文學講座的參與等，卻也無法抱持樂觀。種種商業特性，本身就涉及生活方式、科技潮流與資本主義演變，時常會與文學的靜態閱讀，以及書中意圖彰顯的意義背道而馳。圖書榮景之頹然，在於眾人關注、休閒與知識習得方式之轉移（以及其他種種因素），而非文學價值的大廈將傾，只是兩者休戚與共，必將相互影響。

那麼容我不知好歹，再問一次，為何還寫呢？

新柏拉圖學派哲學家普羅提諾（Plotinus）曾經表示，世界本身無比完美，但也完美到能包含各種想得到的邪惡。而我天真認為，文學的力量無比強韌，強韌到能容許世人與時代的短暫背離。不是先知姿態，不是悲劇留守，不是情感自溺，而是理直氣壯堂而皇之，不須為自己所做、所衷、所願涕淚動情竭力辯護。金蘋果將再次歸還文學，不是因為較量後的輸贏，而是因為飽滿迷人的果實，本身就孕育自文學的肥沃土壤。

文學以其被質疑的姿態，容納各式批評，散發懷舊榮光，帶著承繼與創新之旗幟，將為世人充分證明，那帶著抵抗、信念與超越之豐饒意義，將會是恆久的存在――當然，若欲見證，我們必須活得比死亡還久。●

連明偉，獲第四屆（2008）林榮三文學獎新詩獎佳作、第七屆（2011）林榮三文學獎短篇小說獎佳作。1983年生，暨南大學中文系、東華大學創英所畢業。著有長篇小說《青蚨子》（獲金典獎、金鼎獎、紅樓夢獎決審團獎）、中篇小說集《番茄街游擊戰》、短篇小說集《藍莓夜的告白》、報導文學《山與海的職日生：頭城職人誌》。

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