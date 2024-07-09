【自由副刊．二十個開頭】 吳明倫／譯者魂

◎吳明倫

◎吳明倫

擔任法院的台語通譯進入第二個年頭，西洲為了這份工作繃緊了神經，每天經過神社，都誠心祈禱上天保佑他能盡善盡美精準完成溝通的責任。

晚餐過後，西洲坐在廊下喝著妻子為他準備的焙茶，一如既往，就著昏黃的燈泡隨意讀著他喜愛的全漢文《蘇軾文集》，為下一本要用功的日文書《台灣民俗》暖身。通常這是他一天中比較愉快的時刻，但最近西洲總是無法放鬆下來，腦袋煞不了車，還不能放下數個月來在法院審理過程中，那個本島陰謀事件主謀的自白對他的直接衝擊。此案在三天前結案，通譯表現稱職，獎金二十五円。

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他好想把這個人的故事寫下來。

是的，這會是一篇小說。此君太吸引人了。西洲不管通譯因職務之便寫嫌疑犯道不道德，也不問殖民者寫被殖民者是否該被譴責，更不在乎身為日本人，同情敵人羅福星算不算背叛。這些世俗的顧慮都被拋到九霄雲外，他想著的，老早就已經是「怎麼寫」了。

西洲起身，從手提包裡拿出口譯時慣用的速記本，翻到那一頁，他在羅福星被處死的那一夜，同樣是在這廊下，同樣是這燈、這茶，他在紙上寫下他想像中，羅福星的紅粉知己張氏在他死後說出來的台語：

一旦變做烏雀悲鳴的所在

雖然要去荒塚弔慰英雄

看見露水冰冷

實在予咱的心肝酸軟

噫

實在――咱台灣――

在羅福星審判日的那天，張氏在法院裡讓西洲留下非常深刻的印象。西洲很是滿意自己為她寫下的這段不太口語、富有詩意與感情的文字，若是能押韻或許也不錯。當然小說裡也會有很多日常的台語。西洲心裡盤算，所有的台語對話都用漢字照實書寫，再用片假名逐字標注讀音，下方再附上日文版本：對照體也不失為一種呈現方式，這大概是翻譯者的直覺思維。

好像發明了什麼新東西的興奮感讓西洲手舞足蹈，一不小心踢翻了茶杯，把《蘇軾文集》、《台灣民俗》都給沾溼了。

西洲還來不及動作，妻子就俐落迅速整治了狼藉。

妻子同時也是西洲從小一起長大的表妹，兩人的婚姻是在他就任通譯後締結的，還未滿兩年，就在昨天，雙方已經心平氣和地協議離婚，約定在她返回日本前仍繼續同住，過著與原本相似的生活。

「多謝，其實你毋免――」西洲截斷了口中的台語，覺得很抱歉。

就在這個與妻子離異隔日的夜裡，此刻西洲察覺到，這篇他已經命名為〈羅福星の恋〉的小說，重要的女主角他恐怕終將無法成功描寫。●

■【二十個開頭】隔週週二見刊。

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