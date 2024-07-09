【自由副刊．愛讀書】 《雨落池中，為何還堅持游泳》

《雨落池中，為何還堅持游泳》 喬治．桑德斯著，顏于凡譯，時報出版

喬治．桑德斯著，顏于凡譯，時報出版

電影、多媒體、串流、沉浸式體驗遍地開花的時代，說故事的邏輯與語彙，以至其所餵養的心靈，早已煥然一新。我們已不能用同樣的心與眼，去看19世紀的寫實主義大師──與其說敏感度降低，會不會是敏感帶轉移？專業讀者也未必能一眼看出它們的好處。想不到是最嫻熟當代話題與戲法的喬治．桑德斯（George Saunders，1958-）出面示愛，穩紮穩打分析契訶夫、屠格涅夫、托爾斯泰、果戈里，四位俄語作家的短篇小說技術：不論這個形式是否已略顯疲態，關於說故事，有些古老的原則、招式或許永遠管用。《雨落池中，為何還堅持游泳》改寫自桑德斯在雪城大學開設的創意寫作課程，筆調幽默流暢，特別偏重實務面向。比如，一次一頁地閱讀、討論〈在馬車上〉，揭示契訶夫的選擇如何簡潔又出奇。比如大大稱頌托爾斯泰「精準摹寫」的筆法後，挑出〈主與僕〉堪稱弱點的段落提問，建議我們重寫它，且要記得像托爾斯泰，用「很多事實描述」。在書架上，這或許是一本能被放在帕拉尼克《鬥陣寫作俱樂部》與納博科夫《俄羅斯文學講稿》之間的書。桑德斯確實為它掙得一席之地。（157）

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