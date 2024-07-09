【家庭plus．親子會客室】肯定 最棒的養分

圖／達志影像

文／平均

回想起小時候，有沒有這樣的經驗，想起來還會感到難過、沮喪、要是當年……這些感慨，小時候我們有無限的創意，用泥巴、樹枝、石頭玩遊戲外，隨著年紀漸長，會突發奇想、靈光乍現，向父母提出「我能不能……」卻慘遭父母回絕的經驗。大人拒絕的原因千百種：會有危險、會吵到人家、你那是天方夜譚啦……小小的心靈大大地受傷外，說不定，本來可以申請專利的好點子，就這樣給抹煞了呢！

我女兒小時候就有個特點，很愛問「為什麼」，再長大一點遇到的情況更複雜，更常問：「為什麼不公平？」說實在的，我這個為娘的也要挺有智慧，腦袋常常要update，才有辦法應付她排山倒海來的「為什麼」。譬如她會問：「為什麼教育部提倡要我們多閱讀，當我在閱讀課外讀物時，老師又會限制我，說我應該多放時間在課業上？」

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很多情況其實是比重的問題，我不想當個愛拒絕人的媽媽，我希望她在念書之餘，仍保有對生活、對開發創意的熱情。女兒的興趣是烘焙，當她知道學校九年級會開技藝課，幫助對未來迷惘的孩子探索興趣和將來可能就讀的科系，女兒興致勃勃地提出她想要去參加餐飲的技藝課，我第一時間沒有拒絕，詢問導師會影響課業嗎？老師說還好，就答應讓她參加了，那時距離會考的日子已在倒數100天內，多數孩子無不摩拳擦掌，挑燈夜戰為會考做準備。

技藝課中有一位是輔導室的老師，她知道女兒是念書的料，到女兒班上發資料，主動勸女兒不要再去技藝課，苦勸不成換去規勸導師，希望由導師發令要女兒別再去技藝課，好好念書。殊不知導師回答輔導課的老師說：「可是我想要讓她繼續參加，我希望她當上選手。」女兒回家告訴我這件事，她好開心，她說：「今天導師做了件讓我很感動的事。」看到女兒因為被支持、被信任，得到了好大的鼓舞，臉上散發著閃亮的光采。

我認為導師的這個決定會是她很大的養分，而我也是這樣的母親，對於孩子想要做的，建議分析外，幾乎是讓孩子自己去選擇，讓孩子去揮灑，畢竟人生的路途是孩子自己的，我們別當個愛否定的父母吧！

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