【家庭plus．香草隨食札記】香水檸檬 香氣一級棒

香水檸檬是台灣改良品種，皮香汁水少，酸味相對適中。

文、圖／蔡以倫

香草園周邊種了棵「香水檸檬」，全年都會結果。長橢圓形果實，外觀上與常見「四季檸檬」有明顯差異。香水檸檬外皮有青檸香氣，甜香喜悅。獨特香味，乘載我無數香草記憶。

初學香草時，著實農業門外漢。不僅種植知識不足，連常用蔬果食材也欠認識。高掛枝頭的香水檸檬，摘下切開，發現汁水少，與我認識的檸檬大為不同。當時還以為是施肥不足導致缺汁現象。

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不懂就問。查詢網路，香水檸檬是台灣改良品種，皮香汁水少，酸味相對適中。果實無籽也是一特徵，因果籽常讓果汁呈現苦味，影響口感。處理香水檸檬，少去取籽的繁瑣程序，適合切片與蜂蜜、薄荷等材料組合，泡製冬瓜檸檬、金桔檸檬凍飲，果香清甜不酸澀。

不論是雞尾酒，或路邊街角的手搖飲，好喝飲料必須結合「甜、酸、香」特質，拿捏好黃金比例，就能創造爆款飲品。檸檬是飲料酸味的代表，香水檸檬簡直就是為了調製飲料而生，注定不平凡。

著名古巴雞尾酒「Mojito」，以檸檬、薄荷搭配蘭姆酒、甘蔗汁與糖調和，是作家海明威最愛。配上冰塊與周杰倫創作的同名歌曲，簡直夏日絕配。

炎夏季節，我的香草課程總會安排消暑調飲。改用台灣香水檸檬，搭配甜薄荷或瑞士薄荷，在氣泡水、香草植物與甜菊加持下，也能自製無酒精、無糖的健康 Mocktail，滿足各年齡層需求，師生盡歡。

花市常見販售「香水檸檬」盆栽，種植條件需求不多，只要有光照、水分與施肥，香水檸檬全年都能開花結果，屬於容易有收成的居家果樹。仍要提醒，保持通風，果樹蟲害（如紅蜘蛛）不可避免，可用無患子、苦楝油稀釋噴灑驅除。（作者為淡水香草街屋主人）

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