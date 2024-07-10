【藝術文化】「島：字體設計百景」玩文字 融入台灣地景靈感

展覽匯集上百件台灣年輕字體設計師的創作，透過字體展示台灣特有的文化與景觀。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣設計研究院（TDRI）主辦的「島：字體設計百景」展覽，匯集台灣年輕字體設計師的作品，以山、川、地景、車站等台灣日常風景為靈感，設計不同款正體中文適用的設計字形，並展示寶島特有的文化與景觀。即日起至8月18日，在台北松山文創園區「不只是圖書館」開展。

以火車站歷史與站名為元素設計的字體創作。（記者董柏廷攝）

TDRI表示，展覽以生活為本，台灣地景為靈感，創作出充滿故事和情感的字體設計。不僅展示文字造形的多樣性，亦反映出設計師們對台灣文化的深刻理解與熱愛。

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展區分為「散步Type Wlak」、「用文字造島，認識台灣」、「台灣土產」、「火車環島」、「What’s Ur type」等5大區塊。設計師們採集街頭招牌上的文字、調查台灣車站、土產、山川等歷史與周邊景觀發想創意，共同接力完成造形相似的文字字體。

除了靜態展覽，「島：字體設計百景」還規畫多場講座與工作坊，包含標準字設計、手寫字創作及字形設計等多個面向，讓字體設計愛好者能更深入體會台灣文化與設計力量結合的軟實力。展覽詳詢TDRI官網。（https://www.tdri.org.tw/48576/）

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