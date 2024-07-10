【家庭plus．生活停看聽】為你好 一點都不好

圖／達志影像

文／蔡怡怡

小毅週六逛玉市，碰到許久不見的長輩朋友。小毅主動問候，這位長輩劈頭回應：「妳頭髮太蓬、太長，妳個子矮，留這頭髮只會更矮，像法國女人都至多留到肩下一點點的位置、好像很隨興紮個頭髮，事實上她們可是很精緻處理過的隨興……」這位長輩繼續指點，我戴眼鏡比較好看，似乎嫌我眼睛小，然後又批評我穿的衣服寬鬆像孕婦。

我客氣沒有回嘴，但情緒可有了起伏，若不是因為他是長輩，我早就轉頭走了。哪知這位長輩把我全身上下指點一番之後，還跟我說「我是為妳好」。

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「這個人聽起來不只是『指點』，還有『數落』的味道，把妳跟法國女人比，到底他在講什麼啊？想必妳心情一定很難受。這個人跟妳熟嗎？他怎麼對妳點評這麼多？」我問。「以前有段時間我跟他稍微有交流，但我們已許久不見。這位大哥從以前就喜歡嫌東嫌西，之前他還批評我的牙齒，要我去矯正；他很有品味，說不定是真的為我好，只是被他貶成這樣，好心情都被毀了。」

「他這叫『好為人師』。整牙齒要一筆經費，每個人情況又不一樣；況且妳不是他老婆、也不是他女兒，就算是他家人，也未必肯讓他這樣子批評啊！到底妳這樣子打扮，關他什麼事了！」

小敏也加入話題：「每次聊天就想改造別人，這種『自以為是的貴人』真是讓人討厭。」阿彬笑著說：「小毅姊別生氣啦，反正這個人比渣男還糟。妳這位朋友講話刻薄，渣男至少還會甜言蜜語、哄人開心啊，這位大哥若碰到任何他看不慣的事，吐出來的話都是嫌棄、批評，必定充滿負能量，他周遭的人早就不理他了，是妳人太好，沒有惡言相向，所以他就更自以為是了。為了自己心情美美的，我看妳乾脆封鎖他好了囉！」我們全都開心了，阿彬果然頭腦清楚。

追根究柢，就是這位老大哥覺得自己比別人還行、自己品味高尚，但面對不熟的人，他的好為人師，只會讓人感覺他有莫名其妙的改造欲，還真「毋通」。真正有智慧的人，絕對不會隨便去指點別人，更不會動不動就說教、講大道理，讓自己成為別人口中「自以為是的貴人」。

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