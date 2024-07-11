【藝術文化】台北藝穗節8月下旬燈亮 617場演出遍地開花

《我想要一個哥哥》由資深演員賴澔哲（左）首度執導，並邀請姊姊賴安妮（右）共同演出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府主辦、台北表演藝術中心承辦的台北藝穗節，今年以「舞台燈亮，請走！」為主題，將於8月24日至9月8日登場，預計帶來戲劇、音樂、舞蹈、策展等類型，匯集145團藝術表演，共617場演出，深入35個風格各異的場域演出。

今年藝穗節主題「舞台燈亮，請走！」轉換自劇場術語，期待藝穗節能以這句由舞台監督下達的指令，將民眾熟悉的日常空間，轉化成表演者登場的舞台，成為民眾與藝術相遇的場所。北藝中心執行長王詩尹指出，藝穗節是一個充滿開放性與多元性的表演平台，「今年報名數量破紀錄，讓人看見青春洋溢的創作能量已經勢不可擋，甚至有些表演已經臻於成熟，讓人很感動，值得期待。」

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每年台北藝穗節皆以「城市各處即是舞台」的精神，在各種非典型空間演出，而今年最特別的是，隨著台北藝穗節的登場，「北藝中心2樓計程車道」也將打開成為一個新的表演場地，此外還有北投大繼藝文工作室、品茶空間雜草町、古宅新空間河神的丸子、台大藝文中心遊心劇場、以及國立台灣科學教育館小黑盒沉浸式劇場等新場地加入藝穗節陣容。

今年演出節目之一《我想要一個哥哥》由資深演員賴澔哲首度執導，與姊姊賴安妮共同合作演出，作品反映姊弟之間的相處，也讓現為護理師的姊姊重溫舞台魅力，以姊弟相處的日常為基礎，展現本色演出。《元：r=a維度魔女》則由林亞彤飾演變裝皇后，帶來一場以「選擇」為主題的沉浸式演出，與觀眾展開內觀自我的互動表演。活動詳詢北藝中心官網。

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