【家庭plus．運動場看台人生】人生是自己的 非由他人評斷

喬克維奇認為透過深呼吸，將可以學習到如何活在當下，關注自身，進而學會從不同的觀點看待事物。（路透社）

文／黃俊隆

隨著網壇三巨頭相繼將退休，人們開始懷念起往日有他們的美好時光，同時不斷重新檢視三人在網壇上的評價。費德勒早在去年退休，納達爾雖仍在場上拚戰，但不時為傷所苦，相較之下，喬克維奇未來仍有所機會。

費德勒與納達爾幾乎受到球迷同等的愛戴，反觀喬克維奇較晚崛起，一路急起直追，同時飽受「黑粉」的冷眼相待。費德勒在近日上映的紀錄片《費德勒：最後的十二天》裡便坦言，不只自己當年誤解了喬克維奇，未給予他應得的尊重，他的球迷亦然。在他看來，問題關鍵在於當時他與納達爾已擁有許多球迷，喬克維奇的橫空出世，成了這些球迷間的「派對破壞者──我們不需要第三個人」。也正因為這樣的時空背景，黑粉的另眼相待，反而成了個性強烈的喬克維奇奮發的助力，相較於費德勒場上行雲流水的優雅，喬克維奇始終流露出一股強烈、不惜一切非贏不可的拚勁與勇氣，這也是費德勒認為喬克維奇不受球迷喜愛的原因之一，「太專注可能會嚇跑一些人」，費德勒解讀。

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然而，無論喬克維奇這一路是否意識到或認同這事實、觀點，他依然保有自己的打球與人生哲學。在某次訪談中，他提出三個人生建言，分別是活得自由、深呼吸、徹底去愛。其中最重視深呼吸，他認為我們太把呼吸視為理所當然，但當我們透過深呼吸，將可以學習到如何活在當下，關注自身，進而學會從不同的觀點看待事物。在心理學裡，深呼吸在於幫助人的放鬆與提升專注力，對於頂尖運動員而言，這是相當重要的課題。從某些角度看來，這也正好呼應了費德勒對喬克維奇的評斷。

每個人都難免不被看好、被黑、被討厭，看看喬克維奇，他告訴我們做自己、專注自己的重要。

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