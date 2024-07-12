【藝術文化】內惟藝術中心虫叢之靈展 羊毛氈織出半屏山靈獸

「虫叢之靈」以高雄半屏山的「麞妖」傳說為底本而創作。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／高雄報導〕由內惟藝術中心主辦的「虫叢之靈」展，邀請羊毛氈藝術家王荷瑄，將羊毛做為主要創作材料，融入各種織品，包括編織、 刺繡、自然素材等，以半屏山的靈獸傳說為本，打造想像中的奇幻「麞妖」。即日起至9月29日，在內惟藝術中心「館中樹」登場。

內惟藝術中心牆上，黏著的蝶蛾與甲蟲等，也是王荷瑄以羊毛氈編織而成的作品。（記者董柏廷攝）

「麞妖」的傳說來自《重修鳳山縣志．叢談》，相傳麞妖外型是類山羌，生性害羞、時常躲在草叢深處，啼聲像嬰兒夜哭，甚至會引來嚴重的火災。然而卻也有人認為麞妖大叫，是因為看見打算製造火災懲罰當地居民的火神，因而發出嬰兒般的嚎啕大哭聲，警示人類災難降臨，並用淚水滅火，幫人類逃過一劫。

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王荷瑄表示，「虫叢之靈」以半屏山傳說為原型，透過細密的羊毛，訴說自然與人類之間的關係，費時3個月完成。以「麞」、「松鼠」、「蝶蛾」、「甲蟲」等山林中會出現的生物為主的作品，昆蟲標本從內惟藝術中心櫃檯後方展示盒中，一路蔓延到室內花園中的麞妖，「昆蟲標本象徵死亡與失去，然而也是人們想將它保存下來的方式，其中的諷刺性也呼應麞妖的傳說。」

「虫叢之靈」透過散布在館內的展品，企圖喚起人們省思個人與自然、動物之間的關係。詳情請洽詢內惟藝術中心官網或臉書專頁。

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