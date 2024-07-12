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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】阿嬤疼孫 情深深

2024/07/12 05:30

圖／達志影像

文／劉素美

嫂子幫忙帶的孫女小葵，三歲多了，今年暑假就要回中壢上「準公幼」了。

嫂子在電話中告知此事，語氣中滿滿不捨，我回說：「人家的孩子終究要帶回去的，妳也落得清閒，每天遊山玩水不好嗎？」我故作輕鬆安慰嫂子。嫂子怎捨得？尤其是只有這麼一個孫，從小寶寶提攜，尿布奶瓶晨昏更迭；熬粥榨汁，務必營養滿分；教唱帶跳，說故事講道理，阿嬤就是覺得孫子比兒子乖，好教多了。

掛斷電話，我呆坐一會兒，眼眶竟溼了。其實我這姑婆也很不捨，從小看到大的，小葵那麼機靈懂事，嘴巴又甜，每當看到我剛「setto」好的鬈髮或穿件花洋裝時，就睜大雙眼地誇：「姑婆，妳今天好漂亮！」隨即再強調一句：「真的好漂亮喔！」逗得我心花怒放，真討人疼愛的娃兒。

前陣子天搖地動的大地震，嚇得住一樓的嫂子，抱著平日餵養有成，體重近20公斤的小葵，倉皇往外跑，驚魂甫定後，小娃兒滿臉狐疑地問：「阿嬤，妳不是腳痛嗎？為什麼跑得比火箭快！」寶貝，阿嬤疼妳若生命，當然使盡全力保護妳。

日後，小葵再回來時，會依依不捨離不開阿嬤？可不要像姑婆小時候，每次開開心心回彰化阿嬤家，沒幾天要離開了，就會暗自淚流、心好沉，萬般不捨年邁阿嬤，放心不下阿嬤。想著我若不在，誰來摘野菜餵雞鴨？誰來幫阿嬤掃「門口埕」？誰陪阿嬤聊天？阿嬤身體不舒服了，有人知道嗎？愈想愈難過，離開時，我不忍直視阿嬤布滿皺紋的臉，阿嬤問我話，我總是撇過臉低聲回答，因為，我不想在阿嬤面前哭，我哭，阿嬤也會難過，也會落淚。

阿嬤愛孫天經地義，我愛阿嬤也是地久天長，雖然阿嬤早已做仙幾十年了。

嫂子希望以後小葵至少兩個禮拜要回來一趟，或者週五下午，和先生開車去中壢先把小葵帶回，至於她爸媽什麼時候回？凊彩啦。

我勸嫂不要硬性規定、黏TT的，兒、媳自有他們教養、生活的方式，帶孫責任已了，雖然不捨，也要慢慢放手。不然，就鼓吹另個兒子和他女友趕快結婚、趕快「有身」，生個胖娃再讓阿嬤忙得叫苦連天、卻欲罷不能！

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