【自由副刊．日本人與台灣美味】 木下諄一／滷味

圖◎王孟婷

◎木下諄一 圖◎王孟婷

家附近有間滷味店，入口旁擺置一輛攤車，像夜市裡常見的那種，櫃中陳列滷好的內臟、蔬菜、麵條、豬血糕、甜不辣……分門別類疊得整整齊齊，像一座座小山。顧客只需拿起夾子，挑選自己想吃的食材，挾入圓形的小網籃，接下來老闆便將食材放進鍋裡，用黑色的滷汁加以滾煮，剩下的工作便是等待誘人的滷味出鍋。

雖說滾煮時間僅需短短五分鐘左右，問題卻在於如何安然抵達爐火的過程――接在網籃隊伍的後方，算算起碼得排上十到十五分鐘。不對不對，那是運氣好的情況，以前還曾經等過將近一個小時。

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顧客也是很有經驗的，深知這一等，十分鐘跑不掉，於是自動坐在老闆預先準備的塑膠椅上，準備長期抗戰。等著等著，新的顧客不斷上門，轉眼間聚集了十多人。然而哪些客人是比我早來的？又哪些客人是排在我後面的？這下子全搞混了。到底還要等幾個人才能輪到我？此時一位先生才剛到，向老闆講了幾句話，便拿起一大袋滷味付款走人。這時才恍然大悟――原來，排在我前面的不只是眼前這群，還有電話預訂的客人，而且是巨量等級，確實不可以輕忽。

我乖乖地坐椅子上，等待老闆叫我的號。

由於無聊，正是觀察人生百態的好時機，發現半數以上的客人一邊等待，同時滑著手機消磨時間。手機果然是老闆拚業績的好幫手。我個人倒是沒有這種習慣。從早到晚忙於工作，盯著電腦螢幕一整天，為何還把休息時間交給手機？這是我想不通的地方。

反正還得等上一陣子，索性回家洗個澡再來好了。這可不是隨便說說，我真的有動過這等念頭。總之今天是失算了，所得到的結論是下次別再光顧。欸，奇怪，這結論挺熟的，似乎以前發過誓。看樣子我始終記不住教訓。

心中一直不解，為什麼大家願意這樣耗下去？雖說它的美味值得一等再等，是最主要的理由，不過也太久了吧？沒錯，這一帶就屬這家滷味與眾不同，有口皆碑；然而環視左右，大家等得心甘情願，實在難以理解。

或許是因為我與大家對滷味的認知有所不同的關係。滷味對我而言，不值得花上一個鐘頭無怨無悔地等待，我對它無法產生這樣深的情感，其中的原因很可能是滷味文化並未在我的飲食習慣上著根。雖然在台灣居住甚久，這一點還是和台灣人不同。這類的細節至今仍會不經意發現。

「這一籃是誰的？」

循著叫喚聲轉頭望去，看見老闆娘手裡正拿著屬於我的小籃子。

「是我的。」

以為終於可以取貨走人，卻只見我的籃子依舊被擺回長長的籃子隊伍中，還有三個排在我的前面。

看這情況，得再等上二十分鐘，這還是沒有電話訂單排在我前面的前提下。

有一段與滷味有關的回憶，發生在遙遠以前、剛來台灣的時候。

那時候我認識一個上五專夜間部的女孩子，正確地說應該是一群女孩子，大約五、六個人，印象中她們總喜歡穿著白色的學生制服，左胸繡有校名。有意思的是，她們的髮形都一樣――長度不及肩、屬於一刀齊的短髮。現今年輕人流行的燙髮、染髮，在那個時代的學生們都不被允許。後來我才知道，這種髮形被笑稱是「清湯掛麵」。好奇怪的名稱。當頂著「清湯掛麵」髮形的女生們聚在一起，便會產生出奇特的氛圍，對我來說十分新鮮有趣。

當時的台北，外國人算是稀有動物，所以我猜想，這群女學生常邀我出遊，應該是把我當成稀罕的配飾，充其量是一個珍奇的寵物。一定是的。

每次出遊時，大伙兒分乘三、四輛摩托車，各自朝著目的地前進。因為我沒有機車駕照，總是坐在後座。一群人常到碧潭等台北近郊走走，或是去便宜又大碗的冰店消暑。

還有西門町的電影院也是常去的地點之一。至於看了哪些電影，別說是故事內容，我甚至連電影名字都想不起來，只記得看了很多香港喜劇片和武打片，還有銀幕裡的人物都是用國語配音、動不動就出拳打架。原來她們喜歡這類型的電影，與我所知一般女孩子偏好的電影類型有很大的差距。或許是比起那些首映的歐美片，這些國語片的票價要來得便宜許多。多年後我再重新回顧這些老電影，突然頓悟她們對於當時中文程度不好的我，是如此細心對待。

那年頭大家去看電影前，習慣先買些吃食帶進電影院裡，其中滷味是非買不可的。這是我與滷味的相遇。

通常看電影的座位號碼寫在電影票上，對號入座便是。神奇的是，每次都是同樣的老位子。為什麼會這樣？電影票一向是由她們買的，我不清楚她們是否施了魔法。有可能是買票的時候即指定座位，也有可能是入廳之後便隨意挑位子坐。反正平日的白天時段，看國片的觀眾稀稀落落，放眼望去隨處都是空位，愛坐哪兒就坐哪兒，自由得很。

二樓第一排可說是我們的專用席。座位前方是一道低矮的圍牆，防止觀眾不小心掉下去。我們便將矮牆當成桌子，把剛買的零食、飲料統統放在上面。

一坐定，便開始玩起傳遞遊戲，把零食往左傳、往右傳，大家的手忙個不停、嘴也動個不停，嬉笑聲不斷。

不多久影片開始。正片播出前先有一段國歌，全體觀眾起立。雞心和豬血糕還留在口中――眼睛看著銀幕裡的戰鬥機和軍艦啟航，同時口中發出吧唧吧唧的咀嚼聲。而如今的電影院裡，沒有人吃滷味了，也沒有二樓的座位。那些都是好久以前的往事了，多麼令人懷念。

「好了唷。」

老闆的聲音把我拉回現實。漫長的等待好不容易打上句號。一手收下老闆裝在紅白塑膠袋裡的滷味，另一手忙不迭地奉上一百二十元。老闆順手放二根竹籤在袋子裡。

一手交錢、一手交貨，等待的辛苦瞬間消失無蹤。嗯，剛才的時空神遊，感覺滿好的。踩著年輕的步伐，去超商買啤酒嘍。●

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