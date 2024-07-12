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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 楊智傑 詩二首

2024/07/12 05:30

◎楊智傑

◎楊智傑

烏有

沒有肉身，我的胸膛無人縱火

沒有靈魂，我買不起煙花，聽不見大雨

看不出浮雲的歲數

摸不著邊際

沒有詩，將無人派兵

攻占銀子的聲音

打蛋器不會有橄欖綠的思想

月亮

不會在燈鏈中尋找空席

沒有渴望

彩蟲只在空種子內翻一次身

就永遠沉睡

沒有虛構的皇帝

加冕

真實的奴隸

此刻荊冠閃爍

下一刻就無限漆黑

遠古邀請

一個字：烏雲的轉手港

死與睡眠的樓梯

一個詞，一艘鐵殼船

水底

擦擊著黑暗

一個句子

天使的烤雞翅

兩個

水鬼的湖面與月光

一段一段，漫長等待

不愛的人突然相愛

一些逗號顫飛著

一首詩

嚇哭心中最小的孩子

來自遠古的邀請

強大如昔

你放開了小螟蛉，朝向繁星

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