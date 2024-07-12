【自由副刊】 楊智傑 詩二首

◎楊智傑

◎楊智傑

．

烏有

．

沒有肉身，我的胸膛無人縱火

沒有靈魂，我買不起煙花，聽不見大雨

看不出浮雲的歲數

摸不著邊際

．

沒有詩，將無人派兵

攻占銀子的聲音

打蛋器不會有橄欖綠的思想

月亮

不會在燈鏈中尋找空席

．

沒有渴望

彩蟲只在空種子內翻一次身

就永遠沉睡

．

沒有虛構的皇帝

加冕

真實的奴隸

．

此刻荊冠閃爍

下一刻就無限漆黑

．

遠古邀請

．

一個字：烏雲的轉手港

死與睡眠的樓梯

．

一個詞，一艘鐵殼船

水底

擦擊著黑暗

．

一個句子

天使的烤雞翅

兩個

水鬼的湖面與月光

．

一段一段，漫長等待

不愛的人突然相愛

．

一些逗號顫飛著

一首詩

嚇哭心中最小的孩子

．

來自遠古的邀請

強大如昔

．

你放開了小螟蛉，朝向繁星

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法