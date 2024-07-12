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【自由副刊】 楊智傑 詩二首
◎楊智傑
◎楊智傑
．
烏有
．
沒有肉身，我的胸膛無人縱火
沒有靈魂，我買不起煙花，聽不見大雨
看不出浮雲的歲數
摸不著邊際
．
沒有詩，將無人派兵
攻占銀子的聲音
打蛋器不會有橄欖綠的思想
月亮
不會在燈鏈中尋找空席
．
沒有渴望
彩蟲只在空種子內翻一次身
就永遠沉睡
．
沒有虛構的皇帝
加冕
真實的奴隸
．
此刻荊冠閃爍
下一刻就無限漆黑
．
遠古邀請
．
一個字：烏雲的轉手港
死與睡眠的樓梯
．
一個詞，一艘鐵殼船
水底
擦擊著黑暗
．
一個句子
天使的烤雞翅
兩個
水鬼的湖面與月光
．
一段一段，漫長等待
不愛的人突然相愛
．
一些逗號顫飛著
一首詩
嚇哭心中最小的孩子
．
來自遠古的邀請
強大如昔
．
你放開了小螟蛉，朝向繁星
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