【自由副刊】 葉淑音／那些被摺疊的青春

◎葉淑音

◎葉淑音

在那沒有智慧型手機和通訊軟體的年代，上課的樂趣之一便是傳紙條。撕下計算紙，草草寫上一、兩句話，率性簽個名，隨手一摺，點觸前座同學的肩膀，像按下傳送鍵，紙條便在教室裡展開驚險的微旅行。

接到紙條的同學迅速確認收件對象，用眼角餘光計算出最短的距離，小心翼翼躲過老師的注意力，將任務一棒傳一棒，就在老師轉身寫黑板的關鍵時刻，安全抵達。旅途中，發信人用眼神一路追蹤紙條的安危，同學間的合作與默契是紙條的護身符。

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但夜路走多了總會遇到鬼，紙條的傳送也有失手的時候。通常是老師猛一轉身或抬頭，紙條不幸淪為鷹眼掃射下的獵物，結果往往是被沒收。記得有位老師沒收紙條後，造假念出：「今晚半夜十二點，我在月黑風高的老地方等你，不見不散！嘿嘿嘿嘿！」語調煽情、神情詭異，瞬間全班哄堂大笑，喧鬧起鬨，唯有一人強作鎮定，臉紅不語。

傳紙條除了失手，也可能失控。某同學剛好坐在班對之間，班對上課頻頻紙條傳情，此一擾民的放閃行徑，讓身為夾心餅乾的某同學不勝其煩，遂將紙條上的收件者改成「老師」，繞道傳至講台。老師好奇拆封，瞬間板起了臉孔。

令我印象最深刻的紙條，不是在教室裡旅行，而是在校車上。

那時和曖昧對象搭同一班校車，彼此皆知對方坐在哪，卻總刻意隔著一段距離，然後不經意偷瞄對方，還得提防彼此眼神正巧對上的尷尬。某次匆忙下車，有位同學從人縫中擠出，碎步追上，叫住我，遞上一張紙條。疑惑的我打開一看，紙條上只寫著「Bye Bye」，字跡豪邁，像在大聲呼喊。一抬頭，看見一隻熟悉的手伸出車窗，在夕照中揮著，校車款款駛離。

長大後才意識到，紙條上的字與揮著的手，在告別的，其實是青春。●

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