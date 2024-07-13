【家庭plus．美味教室】果凍 Q彈消暑

草莓果凍

文、食譜示範／高石紀子 譯／黃詩婷

黑糖生薑寒天

提到冰涼的甜點，首先浮現在我腦海裡的就是果凍。口感比刨冰或者雪酪更加溫和，又比冰淇淋來得輕盈。在夏季暑熱之日、剛洗完澡，或是餐後想要吃一點甜的東西時，果凍都能輕巧又溫和地入喉。

哈密瓜蘇打果凍

只要稍微改變一下硬度，果凍本身的氛圍也就跟著改變，這點實在令人感到魅力無窮。而且還可以將水果的自然色彩及濃郁香氣鎖在其中，也是我很喜歡果凍的一個特色。

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果凍 Q彈消暑

我在製作果凍時最為重視的，就是口感、香氣、裝盤呈現的樣貌這三點。與其直接品嘗材料，不如用更美味的方式來享用。若大家能夠體會到果凍的魅力，那就太好了。

〈達人小檔案〉高石紀子

甜點研究家。於藍帶國際學院日本神戶分校、巴黎麗茲埃科菲廚藝學校學習法國甜點，並且在麗茲飯店、法式烘焙坊「Blé Sucré」等名店累積經驗。回到日本後，除了經營甜點教室及線上銷售甜點等，也於雜誌及書籍上大為活躍。近期在台上市著作《讓大人著迷的新穎果凍：出自藍帶學院的菓子研究家之手，優雅平衡的風味與口感，絕非一般食譜可比擬的美味。》（邦聯文化）。

黑糖生薑寒天

材料：

黑糖60g、現榨薑汁1又1/2小匙、寒天粉1g、水300ml

做法：

1.將水與寒天粉放入小鍋裡，用橡膠刮刀充分攪拌。開中火加熱，邊煮邊持續攪拌，等沸騰後轉小火，繼續加熱攪拌1分鐘左右。

2.關火後，加入黑糖，攪拌至糖溶化。接著，再加入薑汁，並攪拌均勻。

3.將鍋底放在冷水上，持續攪拌使其冷卻，直到降溫至40℃左右。倒入用冷開水稍微打濕過的模具中，放入冷藏室3小時以上冷卻至凝固。

4.脫模後，將寒天縱向對半切開，再橫切成4等分並裝盤。

草莓果凍

材料（容量130ml的布丁杯3個份）：

草莓190g、糖漿（細砂糖20g、水100ml）、洋菜粉5g、細砂糖20g、水70ml、櫻桃白蘭地（依個人喜好）2小匙

前置準備：

．草莓去除蒂頭，其中100g維持完整形狀，另外90g縱向對切開來。

．將洋菜粉與細砂糖混拌均勻。

做法：

1.將糖漿的材料與草莓100g放入小鍋裡，開中火加熱。等沸騰後蓋上落蓋，轉成小火煮10分鐘。

2.等到草莓顏色轉淡以後，將做法1.的糖漿過濾到調理盆中，並用橡膠刮刀擠壓草莓，將汁液完全擠出，取出150ml的糖漿。份量不足的話就加冷開水。

3.將水放入小鍋裡，少量多次地撒入混合好的洋菜粉與細砂糖，同時用橡膠刮刀進行攪拌。開中火加熱，邊煮邊持續攪拌，等沸騰後轉小火，繼續加熱攪拌1分鐘左右。

4.關火後，將做法2.的糖漿分兩次加入，每次加入都要攪拌均勻。接著，加入櫻桃白蘭地，並攪拌均勻。

5.模具內面用冷開水稍微噴濕，平均放入縱向對切後的草莓。將做法4.的果凍液分數次慢慢倒入。等到不燙手後，放入冷藏室3小時以上冷卻至凝固。

6.倒扣脫模並裝盤，放上縱向對切後的草莓（份量外）做為裝飾。

哈密瓜蘇打果凍

材料：

哈密瓜糖漿55ml、強氣泡水300ml、寒天粉1g、水100ml、細砂糖40g、香草冰淇淋適量、罐頭櫻桃適量

前置準備：

．哈密瓜糖漿及強氣泡水放在室溫下回溫。

做法：

1.將水與寒天粉放入小鍋裡，用橡膠刮刀充分攪拌。開中火加熱，邊煮邊持續攪拌，等沸騰後轉小火，繼續加熱攪拌1分鐘左右。

2.關火後，加入細砂糖，攪拌至糖溶化。接著，將哈密瓜糖漿分兩次加入，每次加入都要攪拌均勻。

3.將做法2.倒入調理盆中，再把調理盆底部放在冷水上，持續攪拌使其冷卻，然後將強氣泡水分3次小心緩慢地加入。接著，倒入玻璃杯中，蓋上保鮮膜，放入冷藏室兩小時以上冷卻至凝固。

4.在享用之前，放上香草冰淇淋，並加上櫻桃點綴。

（圖片提供／邦聯文化）

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