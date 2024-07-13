【藝術文化】第1 屆國際偶戲職人 畢業作品巡演

學員與杖頭偶合影。（利澤國際偶戲藝術村提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「利澤國際偶戲藝術村」2023年獲國藝會「藝術未來行動」計畫支持，創辦了首屆「國際偶戲職人學校」，由自擁精良製偶工藝技術與創作力的「無獨有偶工作室劇團」號召，匯聚國內當代偶戲專業精英，以2年期學程培育當代偶戲專業人才，第1屆學員今（13）日起展開畢業成果發表巡演。

半身偶課程學員與講師合影。（利澤國際偶戲藝術村提供）

巡演以《偶遇 偶與我》為題，與全台北、中、南獨具偶戲特色的場館合作，以「動態偶藝博物館」概念進行串連與交流，分別是7月13日在台北偶戲館、20日在雲林布袋戲館、27日在高雄市皮影戲館演出。演出形式融合3個場館各自獨特的空間環境與特色，由專人以遊走式引導觀眾賞閱場館的同時，在特殊定點中「偶遇」偶戲職人的小品創作。

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本屆學員中，有5位來自台灣以外的國家。無獨有偶工作室劇團團長鄭嘉音表示，學員們分別來自美術、表演、編劇各領域，他們無論是對動物、植物、環境的觀察，對年齡與身材焦慮的探討等，都以自身角度出發，從而轉化為饒富趣味與省思的作品。

將於台灣巡演的作品，包括擅長偶戲教學的台灣戲劇工作者王華清作品《家有餓鼠》、香港專業製偶師周曉文作品《烏啄啄冒險樂園》、台灣新銳創作者及劇本構作郭品辰的《施工中敬請期待》、馬來西亞戲偶管理與製作者湯貝爾作品《菇FOR YOU》、泰國當代偶戲藝術家SirikarnBunjongtad（Jae）的作品《蝸牛》。另有2位馬來西亞學員王益利、林韵心，將於秋季在他們的國家進行成果呈現。線上報名免費入場詳網址（https://reurl.cc/Vzr2E5）。

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