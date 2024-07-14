顧廣毅水之眾神展 氣候科幻探討自然環境驟變

科技之神：超級電腦運算視覺介面。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕鳳甲美術館主辦的「水之眾神：顧廣毅個展」，由策展人黃又文策畫，邀請甫於倫敦國際戲劇節發表作品《蝙蝠祭》的台灣藝術家顧廣毅，與研究氣候變遷的科學家王懌琪、王順德及台灣青年氣候聯盟合作，透過短影音、錄像等創作媒材，呈現「氣候科幻」概念，探討人類面對末日災難的氣候變遷，形塑出的精神與價值觀樣貌。即日起至9月8日在鳳甲美術館登場。

謠言之神：虛擬偶像VTuber。（記者董柏廷攝）

顧廣毅表示，此展並非解決單一氣候變遷問題，而是將人們面對氣候變遷、未知產生的恐懼，以及科技衝擊帶來的焦慮提出想像中的計畫並邀請觀者討論新的議題。他指出，計畫發想階段適逢新冠疫情爆發，看見政府與生物學家或醫師等專業人士共同討論並推動戴口罩、疫苗等相關政策，使他思考政策落實到人民生活時會產生的磨合，「人們的生活習慣與態度、價值觀，甚至宗教面與倫理觀，成為兩造間溝通的阻礙，感性與情緒，便是藝術家得以透過藝術介入討論的部分。」

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展覽假想近未來的氣候災難，以豪雨、淹水、海平面上升等與「水」相關的災難為主題，分出3個部分：「科技之神」、「武器之神」以及「謠言之神」，隱含3個不同的價值觀崇拜：資訊、武器與媒體。

透過被比擬為「科技之神」的「超級電腦」打破人類為主宰中心的觀點，進而帶出「謠言之神」透過短影音、聳動標語，戳中人們面對極端氣候變遷時人心的危脆，並以創造「謠言」的社群媒體與意見領袖，傳達人類在極端環境下的心理狀態，藉此點出掌握人心與輿論風向，即是掌握權力的另一種路徑。展覽探究人性、欲望及情感在極端環境中的流變，企圖反思人們與自然環境的關係。詳詢鳳甲美術館官網。

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