澳洲迷幻組合Glass Beams 7/28台北自來水園區登場

澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams。（PIPE Live Muisc提供）

〔記者楊心慧／台北報導〕來自澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams，今年亞洲唯一大型專場演出，即將於7月28日在台北舉行，消息一公佈，迅速引發音樂圈一陣波瀾。

Glass Beams2021年首張EP《Mirage》在全球刮起一陣旋風，以印度古典音樂為奠基，加入搖滾、迷幻、電子及靈魂放克的元素，在現場樂器與DIY電子音樂的交融下，呈現致幻的東方迷幻電子律動，帶著寶石般閃爍面具的3位演出者在翩翩起舞的旋律中演奏，更加深樂團的神祕感。主辦單位PIPE Live Muisc表示，一年一度的《秋OUT音樂節》將於9月28日、29日於台北公館地區盛大舉行，首次來台的Glass Beams在7月28日帶來夏季先行場，將於公館的百年古蹟──台北自來水園區戶外舞台，帶來一段新舊交融的旅程，演出當晚園區將伴隨著噴泉與燈光，迎接Glass Beams的到來。當天並邀請台灣迷幻雙人樂團Mong Tong開場演出，眼矇紅布、身著無領襯衫的演出特色，宛若台灣傳統宗教儀式「觀落陰」，增添文化的神祕色彩，為Glass Beams今年度亞洲區的唯一大型專場揭開序幕。活動詳詢網址https://www.instagram.com/reel/C8vu2E_P99o/。

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