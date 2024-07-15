【自由副刊．哈瓦那歸記】 黃崇凱／墓園

◎黃崇凱

◎黃崇凱

一天上午，我們步行十幾分鐘到民宿左近的哥倫布墓園，那裡躺著古巴作家阿萊霍．卡彭鐵爾以及其他八十多萬座墳墓。

成形於19世紀末的墓園，名號來自「發現新大陸」的航海家哥倫布。我們先到管理室繳入場費、借用園區地圖，上頭標註眾多名人墓地的編號與位置，以便遊客尋找。管理員再三叮囑離場要歸還地圖。

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在台灣，沒事不會到墓園閒逛，總說怕沾染晦氣，或招惹冤親債主。到了國外，參訪名人墓地卻頗為尋常。我曾在東京三鷹的太宰治墓前，遇見一大叔，鉅細靡遺朗讀自己近日行程和所思所感給太宰聽，害得我在旁等候半小時也無法上前細看。我也曾到巴黎的蒙帕納斯墓園，收集戳印似地巡禮阿根廷小說家胡利歐．科塔薩爾、法國漫畫家墨必斯、美國作家桑塔格等名家安息之地。我展開哥倫布墓園地圖，除了卡彭鐵爾，只認得古巴詩人萊薩馬．利馬和拍出電影《低度開發的回憶》、《草莓與巧克力》等片的導演托馬斯．古鐵雷斯．艾列。

我們頂著熾烈日光，在廣闊的墓園裡移動，經過或繁複或頹圮的墓地，看到一個融入古巴國旗的波浪狀金屬紀念碑高高矗立，墓地堆滿枯葉殘枝，似乎久未有人探訪。查看地圖，這是紀念1957年3月13日暗殺獨裁總統失敗的烈士之墓，死者多半是大學生。

繞了大半圈，抵達卡彭鐵爾墓前，我掏出書包裡的小說《人間王國》，把書和一小叢滿天星，推過柵欄，放在大理石墓碑平台上。

十字架墓碑底座，尚有做成一本攤開的大書雕塑，刻寫卡彭鐵爾的生卒年和墓誌銘：我的時代造就了我，而我之所以超越時代，乃是古巴革命超越了時代。我放在墓前的小說，起於作者遊歷海地的反思。他領悟到整個美洲都充滿「神奇現實」，到處有不可思議的事物，並且人們深信這些奇異存在，而這種集體信念又孕育奇蹟發生。

難怪小說以寫實筆法述說18世紀海地島的黑奴武裝抗爭，卻不動聲色地把歷史故事寫成奇幻傳說，黑奴領袖飛天遁地、化身動物的謠言，混雜詛咒、瘟疫的傳播，幽微影響人們的內心狀態，再反過來影響現實走向。小說既連結了法國大革命和美洲殖民地起義，也寫出拉美歷史痼疾般的暴力循環，竟可凝縮在這部小書之中。

稍做歇息後，我收走小說，到管理室歸還地圖。後來幾次到市中心的書店，想買本卡彭鐵爾的小說西文版做紀念，卻始終沒找到他任何一本著作。●

■【哈瓦那歸記】隔週週一見刊。

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