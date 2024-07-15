【家庭plus．親子會客室】和孩子如朋友一般

和孩子如朋友一般

文／曾維瑜

兒子終於實現母親節請我吃飯這個承諾，在陰錯陽差遲延了一段時間之後。

他先問我到某某餐廳好嗎？那是他小時候我們常去的餐廳，當然好。然後他訂了位，傳給我訂位訊息。那天我先到了，坐在門口等他，他來了之後，走在我的前頭跟接待員確認訂位以及座位，我跟在他身後進了餐廳，坐定位，他拿起菜單跟我商量著要吃些什麼，然後招來服務生，熟練地點了餐。

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我們吃飯、聊天，一邊注意著餐廳規定的一個半小時用餐時間。餐畢，兒子拿起帳單，走向櫃臺，我跟在他身後，看著他俐落地結帳完畢，然後一起走到餐廳外，兒子還要去舞蹈教室練舞，於是我們互相跟對方說「待會家裡見」，走著各自的方向。

回家的路上，我忍不住想，我剛剛真的是跟兒子吃飯嗎？那個我牽著手走進餐廳，幫他點餐、拿餐具、要他餐前先去洗手、叮嚀他小心飯菜很燙、拿餐紙要他餐後把嘴巴擦乾淨的小男孩哪兒去了？今晚這一餐，跟我和任何朋友的晚餐經驗，沒有什麼不同，我是跟一個成熟的大人吃飯。

雖不至於是顛倒地讓兒子牽著我的手進了餐廳，但我這晚真確地是被兒子帶出場了沒錯。

朋友常問我和兒子相處得如何？我總回答，現在的我們是朋友、是室友，我們互相尊重對方的生活方式，彼此是平行的、而非權威的上對下關係，我們珍惜彼此的經驗和知識，也包容任何意見不一致的片刻。

兒子還是兒子，但又多了一位可信賴的朋友，多麼美好。

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