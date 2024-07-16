【藝術文化】「2024文化燉」芬蘭登場 豬血糕成亮點

陳永賢，「台灣傳統市場」系列之一錄像作品《饌食記》，體現台灣傳統市場的活力。（超維度 Dimension Plus提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2024文化燉」於即日起至7月28日在芬蘭比約克博達文化之屋（Kulturhus Björkboda）登場。今年由新媒體藝術團隊超維度（Dimension Plus）策畫執行，以台灣傳統市場為靈感，展出台灣藝術家陳永賢傳統市場系列影像作品，並以台灣傳統小吃「豬血糕」與芬蘭「血鬆餅」舉辦工作坊。

超維度總監蔡宏賢表示，「傳統市場結構，因為Uber Eat等科技型態產生劇烈變化。」藝術家陳永賢與新富町文化市場​​合作，以環南市場為題的台灣傳統市場錄像系列作品《饌食記》與《饗食聚》，呈現台灣傳統市場做為庶民經濟和文化交匯之地，也能讓歐洲人從中感受台灣傳統市場的活力。

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此外，以豬血糕為例舉辦的PATCHING計畫與工作坊。蔡宏賢說明，計畫蒐集關於豬血糕的各種資料，包括其食品樣貌、製作過程、食材來源、地方變化及在不同社區中的文化意義，並調整主流AI對「豬血糕」生圖的模型，使之能更精確地「生出」正確的豬血糕影像，「在調整之前，鍵入『豬血糕』指令，AI會生出豬頭形狀蛋糕淋上血的圖樣，與真正的豬血糕有極大落差，因此，我們加強訓練圖像識別和自然語言處理系統，使AI能更準確識別和理解台灣特有文化元素。」工作坊則邀請芬蘭民眾，實際製作「血食物」，透過各種食物實驗、兩地文化的傳統技藝和知識交流，尋找共通之處。

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