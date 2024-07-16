【自由副刊．母女學步】 洪愛珠／動物星球 － （上）

◎洪愛珠

◎洪愛珠

孩子一歲以前日子忙亂，少有影音娛樂。一個深夜，寶寶和先生熟睡了，而我睡不下，索性打開電視。半夜裡多數節目都顯得喧囂，最後停留在Love Nature頻道的靈長類紀錄片。

黑猩猩、台灣獼猴、狒狒皆靈長類。人也是。世上兩百多種猴子，馬達加斯加狐猴雙足一蹬達九公尺；狒狒一天為同伴理毛的時間長達數個鐘頭；甘肅金絲猴為應付漫長而酷寒的冬季，動輒擁抱。金絲猴兩年僅一胎，父母雙雙將猴囡仔圍住，燒餅油條般裹緊取暖。

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猴子與人諸多相似，也懂得爭占地盤，吵架時齜牙咧嘴。欲望未經修飾，原形畢露，較人來得坦白。然而在資源充足時，也可愛。貪吃好玩，鬆懈親愛，偶有沉思貌。其中，最愛看母子猴子的肢體親暱。

在心理學家哈利．哈洛（Harry Harlow）馳名且殘酷的恆河猴實驗裡。幼猴更傾向身上沒有奶水，但是由柔軟布料所塑造的猴子母親，而不是提供充分奶水，但冰冷尖銳的鐵絲製母猴。實驗欲證明母嬰的肢體接觸，能夠支持人的安全感。

真實世界裡的猴子媽媽，時常凝視與撫觸寶寶。小猴長手長腳掛在媽媽身上邊吃奶邊移動，爬上母猴背脊與頭頂嬉戲。其他哺乳類，如袋鼠，住在母親的育幼袋裡四到十三個月不等，包裹在袋裡吃奶與休憩；穿山甲寶寶緊攀於媽媽的尾巴上，搭車一般四處移動覓食。我沉默凝神地看，異常著迷，同時也明白那是怎麼回事。

一歲以前女兒光是爬行，小獸也似。六十五公分高，未達七公斤重的小人兒，單手就能抄起，另一手還能燙青菜下水餃。時常我躺平在地板上，讓她熟門熟路攀上肚皮，臉頰緊貼胸口，像熱包子揣在懷裡。多少父母著迷地嗅聞嬰兒的頭頂後頸腳掌，我也一樣。

如同恢復成動物。互動以肢體，搔癢、依偎、拉扯，又親又抱。於此同時，意識到日子有邊。動物星球上親密無隔的時光實際上極其短暫，內心寂寥藤蔓般拓長。嬰兒在肚腹，大腿，胸口所施加的體重，鼻腔裡殘留的香氣，我的皮膚與肌肉都已記得。終於也只有我一個人會記得。

神經科學研究母親的腦部變化從懷孕開始，使她對新生兒的神經反應接近戀愛。乍聽多麼浪漫，只是無人加註警語，終歸這小可愛會站起來，走開，獨立，徹底脫離動物星球。同時也是人母漫長失戀的起點。（待續）

■【母女學步】隔週週二見刊。

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