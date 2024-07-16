【家庭plus．親子會客室】拐彎說教 不如直接溝通

圖／達志影像

文／雷蕾

吹狗哨效應（Dog-whistle effect）這個詞來自社會心理學和政治學，指的是一種信息傳遞方式。

這種方式看起來是無害的話語，但實際上包含了只有特定受眾能懂的隱含信息。這種技巧在政治宣傳中很常見，但在家庭教育和親子互動中也有類似的現象。

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讓我們用一個具體的例子來說明這個效應。假設有一位父母希望孩子在學校裡更加努力學習，但又不想直接說孩子懶惰或不夠努力，這時候，父母可能會說一些看似普通的話，比如在晚餐時對另一個孩子說：「你看看哥哥，他每天放學回來都會先做完作業才玩，真是個懂事的好孩子。」表面上，這句話是對另一個孩子的表揚，但實際上是在暗示自己的孩子應該更加努力學習。

這種情況下，父母的話就像吹狗哨，只有特定的對象──被暗指的孩子能聽出其中的批評。這個孩子可能會感到壓力和責備，而其他人可能根本聽不出這話有什麼特別之處。這種間接的溝通方式可以避免直接的衝突，但也可能讓被批評的孩子感到焦慮和不滿。

在親子互動中，有時父母會用這種策略來引導孩子行為，避免正面衝突，但這種方式也有不好的影響。孩子可能覺得自己不被理解或信任，這種間接的批評會削弱親子之間的信任和親密感。孩子可能開始過度解讀父母的每一句話，試圖找出隱藏的批評或期望，這會增加他們的焦慮感和自我懷疑。長此以往，孩子可能會對父母的話產生抵觸心理，甚至對父母失去信任。

舉另一種吹狗哨的例子：孩子在服裝店對父母情緒崩潰大哭大鬧，父母視若無睹表現得冷靜、毫無動搖。在旁人的眼中，孩子看起來像在無理取鬧，亦可能對其指指點點，認為孩子不講理，但很可能真相其實是父母不履行自己要買衣服給孩子的約定。

父母可能因為孩子未能改變行為，而進一步加強這種隱晦的批評方式，形成一種惡性循環。因此，在親子互動中，與其用吹狗哨效應來傳遞信息，父母更應該選擇開誠布公的溝通方式，直接表達自己的感受和期望。

吹狗哨效應最可怕的是在旁人眼中，受害者變成加害者，真正的加害者就可以站在道德高處去使對方服從。

總的來說，吹狗哨效應在親子互動中的使用，雖然可能有短期效果，但從長遠來看，開放、直接的溝通方式更有助於建立健康、信任的家庭關係。父母應該努力了解孩子的感受，以尊重和理解的態度與孩子交流，這樣才能促進孩子的健康成長和家庭的和諧。

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